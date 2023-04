Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Jouer à se faire peur Le Dynamo remporte le match 6 et pousse à la tenue d'un septième match à domicile mais il s'est fait très peur alors qu'il menait pourtant 4-0 après 40 minutes Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 12/04/2023 à 20:13 Tweeter

Dynamo Pardubice : 3-5 (3-3)



hcdynamo.cz Le Dynamo s'impose non sans frayeur au match 6

Les Oceláři ont remporté un nouveau succès dans leur style de jeu opportuniste et défensif à Pardubice, ils peuvent donc conclure devant leurs partisans pour rejoindre sa cinquième finale consécutive (si on excepte la coupure Covid-19 de 2020). Le Dynamo n'a plus le choix il doit l'emporter à tout prix pour continuer la série.

Dès l'entame du tiers les visiteurs sont pénalisés et les dragons pressent, sans succès. De retour à cinq les chevaux comme à leur habitude surdominent le jeu. Kousal met en retrait pour Vála à la bleue, son coup de canon ouvre la marque après 3 minutes de jeu (0-1).

Les locaux contrent mais sont rapidement repoussés. Le Dynamo continue d'offrir un visage radieux, Čerešňák contourne la cage et remet dans l'axe pour Rákos qui fusille Kacetl et double la mise dans un silence glacial (0-2).

La partie s'équilibre et les deux équipes se rendent coup pour coup sur un rythme endiablé. Les chevaux vont parfaitement faire sauter la banque. Paulovič entre en zone met en retrait pour Košťálek qui envoie un missile, Vondráček sur la trajectoire dévie au fond pour inscrire le troisième but de Pardubice (0-3).

Peu après les visiteurs sont pénalisés, l'intense pression locale ne donne rien avant la première sirène. Au deuxième tiers, les locaux changent leur muraille de gardien qui s'est écroulé au premier tiers et Mazanec monte sur le glaçon. Toutefois le Dynamo retrouve ses habitudes et contrôle le jeu sans partage. Třinec court après le palet sans parvenir à faire grand chose mais cette fois tire nettement de l'arrière. Mazanec parvient à tenir le score face aux nombreuses tentatives. Le Dynamo à force de pousser creuse son avance. Kousal parvient à récupérer le palet et contre, il résiste à la crose jetté en travers ses patins et fonce au but, il dévie de l'autre côté pour Zohorna qui fait exploser la lucarne (0-4).

Dans la foulée, Hyka s'échape seul en break, Nestrašil le retient irrégulièrement et se fait envoyer en prison. Les quelques secondes de powerplay avant la sirène donnent deux énormes alertes sur la cage de Třinec. Les Oceláři reviennent fort au dernier tiers, Hudáček fait un gros effort pour conserver le palet à la bleue, il pénètre profondément en zone et devie vers le cercle gauche où la reprise de Smith fait mouche (1-4).

Les esprits s'échauffent et les pénalités tombent, les locaux mitraillent la cage de Pardubice face à une équipe qui semble déjà rentrée chez elle. Les efforts de Třinec payent et Hudáček après un raid dans la défense, se place dans le cercle gauche où il récupère la rondelle et fusille le portier (2-4).

La partie se renverse et les dragons accélèrent encore tandis que les visiteurs rompent de tous côtés. Sous une pression infernale, ils sont pénalisés. Le palet tourne et Nestrašil marque un troisième but en à peine dix minutes, les métallurgistes sont au contact (3-4).

Pardubice ne parvient pas à se reprendre et continue de subir le joug de son adversaire qui ne peut pas déjouer Will. En fin de match les Oceláři sortent leur gardien pour égaliser, mais ils perdent plusieurs fois le palet et le jeu se rapproche de leur cage déserte. Kousal récupère une mauvaise relance de la défense locale, deux défenseurs font écran face au but vide, Kousal dévie pour Radil qui reprend victoireusement et délivre le Dynamo (3-5).

La dernière minute n'est qu'anecdotique. Le Dynamo remporte ce match 6 et peut égaliser dans la demi-finale et ramener la série à domicile pour un ultime match 7. Pourtant Pardubice s'est fait très peur en fin de partie bien inutilement puisqu'elle menait 4-0 après 2 tiers. Si il semblait que les chevaux avait enfin trouvé la clé du coffre fort, l'effondrement en dernière période inquiète. Tout se jouera dans un dernier match vendredi après-midi.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Robert Kousal

** : Libor Hudáček

* : Tomáš Zohorna

