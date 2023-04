Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Kladno double à domicile Les Rytíři doublent la mise dans le barrage en remportant le deuxième match à domicile Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 17/04/2023 à 21:27 Tweeter

Rytíři Kladno - PSG Berani Zlín : 3-1 (2-0)



Photographe : Hájek Ondřej pour ČTK Les Rytíři remportent le 2e match du barrage contre Zlín

Kladno a remporté le match 1 sur le plus petit des scores malgré une nette domination. Toujours à domicile, les Rytíři tenteront de doubler la mise avant deux matchs à Zlín. Les Berani qui ont résisté de leur mieux la veille doivent tout faire pour prendre un match en Bohême centrale pour retourner la série. Il ne fallait pas arriver en retard au ČEZ stadion pour ce match 2. Dès 1'56, Slováček d'un coup de canon à la bleue ouvre le score (1-0).

Les chevaliers continuent de pousser, une relance catastrophique de la défense visiteuse est récupérée par Bláha qui dévie - PSG Berani Zlín : 3-1 (2-0)Kladno a remporté le match 1 sur le plus petit des scores malgré une nette domination. Toujours à domicile, les Rytíři tenteront de doubler la mise avant deux matchs à Zlín. Les Berani qui ont résisté de leur mieux la veille doivent tout faire pour prendre un match en Bohême centrale pour retourner la série. Il ne fallait pas arriver en retard au ČEZ stadion pour ce match 2. Dès 1'56,d'un coup de canon à la bleue ouvre le scoreLes chevaliers continuent de pousser, une relance catastrophique de la défense visiteuse est récupérée parqui dévie dans l'axe pour Beran seul, sa reprise double la marque (2-0).

Kladno reste dominateur mais les Berani poussent contre la cage locale à leur tour. Le match est houleux et les fautes sont nombreuses mais le score ne bouge pas avant la première sirène. La deuxième tiers s'équilibre sur un bon rythme. Malgré de nombreux efforts et tentatives, Zlín ne parvient toujours pas à débloquer son compteur. Les fautes continuent de pleuvoir en début de dernier tiers. Babka contourne la cage et vient glisser au second poteau pour creuser l'écart (3-0).

Les béliers ne sont pas pour autant découragés et continuent à attaquer. Ils prennent le contrôle du match et font le jeu. Kindl s'échappe en break, serré par la patrouille défensive des Rytíři, il ne peut lancer mais remet parfaitement dans le slot où Kratochvíl pousse au fond (3-1).

Zlín se relance et accélère le rythme, mais l'indisicipline continue de hacher la rencontre. Un powerplay à deux minutes de la fin permet au PSG de faire le siège du but local, sans succès. Deuxième victoire à domicile pour Kladno qui creuse son avance dans ses barrages et se rapproche du maintien. Mais maintenant il faudra aller s'imposer à Zlín, qui a été tant efficace à domicile durant ses playoffs de Chance Liga. La série du barrage se poursuit jeudi et vendredi chez les Berani.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Adam Brízgala

** : Ondřej Bláha

* : Matyáš Filip © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo