TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Kladno se maintient en Extraliga Kladno a remporté sans surprise le quatrième match mais sans avoir brillé. Les Rytíři se maintiennent donc dans l'élite tandis que le PSG Berani Zlín continuera d'évoluer en Chance Liga Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 21/04/2023 à 20:13

Rytíři Kladno : 0-1 (0-4)



Photographie : David Peška dejfoto.cz pour beranizlin.cz Kladno remporte le 4ème match à Zlín et se maintient

Zlín se retrouve déjà dos au mur dans ce barrage après trois défaites aux trois premiers matchs dont une terrible la veille avec un 7-1 encaissé. Les Berani doivent coûte que coûte l'emporter à domicile dans ce quatrième match pour poursuivre la série, bien que la montée en extraliga semble bien compromise. Kladno a fait le job sur les trois premiers matchs et peut sauver sa tête dès ce soir.

Contrairement à la veille, le début de match est plus calme. Kladno est certes dominateur mais sans écraser son adversaire qui tient bon. En powerplay les Berani pressent mais ils ne peuvent ouvrir la marque. Les Rytíři sont dangereux à l'offensive à leur tour en suppériorité mais le score ne bouge pas jusqu'à la première sirène. Les chevaliers reprennent le deuxième tiers au grand galop, Ticháček met à la cage, Indrák fait un joli mouvement devant la cage, Huf plonge au deuxième poteau mais trop tard le palet a franchi la ligne (0-1).

Zlín subit la domination sans partage de son adversaire tout le tiers mais une fois encore Daniel Huf est phénoménal et tient son équipe dans le sens du rythme. Les locaux complètement éteints ne peuvent lancer que quatre toute petite fois à la cage, pas de quoi changer la donne. Kladno surdomine le dernier tiers mais Huf continue son one-man show pour tenir le score. Les Berani ne parviennent pas à se montrer ni dangereux ni tranchants durant ces vingt minutes ils ne peuvent lancer que cinq fois, pas de quoi inquiéter Brízgala qui blanchit avec 16 petits arrêts.

Quatrième victoire en quatre matchs pour les Rytíři qui assurent leur maintien en extraliga pour l'année prochaine en remportant une fois encore les barrages. Zlín a mieux résisté dans ce match mais sombre dans ces barrages et continuera d'évoluer en deuxième division. Les Berani après une saison moyenne en Chance Liga après leur relégation de l'an dernier, ont réalisé des playoffs exceptionnels et remportent le titre de champion. Mais dans ces barrages il est trop difficile pour le champion de peser, le niveau d'écart est net entre les deux ligues. Une équipe qui sort fatiguée de ses séries de playoffs, tandis que le dernier d'extraliga a eu un mois pour se reposer et récupérer ses blessés. Une formule qui n'est pas vraiment satisfaisante et trop déséquilibrée comme on l'a cette année.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Miroslav Indrák

** : Daniel Huf

