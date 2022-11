Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : La chute de la comète La Kometa s'incline lourdement à Hradec Králové et voit sa série de 7 victoires s'arrêter, Olomouc grimpe sur le podium. Třinec et Liberec progressent. Litvínov est désormais douzième. Le Dynamo reste seul leader avec une neuvième victoire de rang Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 06/11/2022 à 20:30 Tweeter

Oceláři Třinec - Rytíři Kladno : 8-0

Verva Litvínov - Energie Karlovy Vary : 5-3

Mountfield HK - Kometa Brno : 5-1

Škoda Plzeň - Bílí Tygři Liberec : 3-4 ap

HC Olomouc - Motor České Budějovice : 3-1

Sparta Praha - Dynamo Pardubice : 2-3



mountfieldhk.cz Mountfield brise la série de 7 victoires de la Kometa

La Kometa troisième restait sur sept victoires de rang avant de se déplacer à Hradec Králové qui était dans une mauvaise phase avec trois revers sur les quatre derniers matchs. Dès l'entame du match une crosse haute de Holík débouchait sur un 2+2, Mountfield en profite pour ouvrir le score d'un bon slap de Lev a la bleue. Les locaux restent nettement dominateurs mais le score ne bouge pas. Les lions accroissent encore leur domination au tiers médiant et logiquement doublent la mise. Lalancette transperce la défense et sert au deuxième poteau Jergl qui fait trembler les filets. Profitant d'un épisode à quatre contre quatre au début de la troisième période, Okuliar s'échappe seul en break et gagne son duel. Brno ne désarme pas et renverse la tendance. Flek se retourne dans le slot et parvient à expédier la rondelle au fond. Joie de courte durée à peine deux minutes plus tard, Smoleňák récupère une mauvaise relance et dépose une offrande au deuxième poteau pour Lalancette qui fait trembler les filets, gronder la foule et retentir "Sweet Caroline" dans les enceintes de la CPP Arena. Brno coule sous l'offensive locale, Zachar récupère un tir de pénalité mais Furch le repousse. Qu'à cela ne tienne, deux minutes plus tard, Jergl dans le cercle droit ajoute un nouveau but à Mountfield. Très large succès de HK qui remonte sixième tandis que la Kometa voit sa série de victoire prendre fin durement juste avant la trêve internationale et redescend quatrième.

Le Dynamo Pardubice signe une neuvième victoire consécutive en s'imposant dans la capitale dans un match serré contre le Sparta. Les deux équipes se neutralisent durant les quarantes premières minutes, chacune marque deux buts. Les locaux pressent mais sans résultat face au solide Will. Profitant d'un powerplay au dernier vingt, Košťálek donne l'avantage au cheval pour son troisième point de la soirée. Le Sparta bombarde en fin de match mais ne peut revenir. Il subit une cinquième défaite de suite et le fait d'avoir congédié son coach Patera n'a rien donné pour le moment. Le nom du remplaçant sera connu pendant la trêve internationale.

Olomouc s'est imposé tranquillement à domicile face à České Budějovice. Un match nettement dominé par les locaux qui ne peuvent déjouer que deux fois l'excellent Strmeň (35 arrêts). Knotek, Bambula et Kusko comptent deux points chacun. Grâce à cette victoire les coqs montent au troisième rang.

Photographe : Vladislav Kollert pour hcverva.cz Litvínov domine Karlovy Vary et grimpe douzième

Litvínov bondit douzième avec une quatrième victoire en cinq matchs,en infligeant une quatrième défaite de suite à l'Energie qui plonge à la deixième place générale. Les deux équipes sont à égalité après un tiers avec un but chacune. Les pétrochimistes repassent devant au début du deuxième vingt par Kudrna, puis doublent la mise à l'entame du dernier. Par deux fois Karlovy Vary rapproche le score mais un nouveau but de Kudrna entre les deux permet au Verva de tenir son avance. Litvínov tient et Straka conclut même en cage vide. Deuxième derby des montagnes de remporté cette saison pour le Verva qui entre dans les places protégées pour la première fois de la saison.

Les Oceláři alignent une deuxième victoire en trois matchs en écrasant Kladno avec un terrible 8-0. Hudáček s'offre un hat-trick, trois points également pour Chmielewski et Nestrašil, Růžička lui en compte deux. Třinec maintient solidement sa cinquième place tandis que les Rytíři tombent à la dernière place.

Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Jan Košťálek (Dynamo Pardubice)

** : Christophe Lalancette (Mountfield HK)

