Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Le champion avance Les Oceláři Třinec, triples champions en titres, surclassent Praha au match 6 et se qualifient pour les demi-finales Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 28/03/2023 à 20:03 Tweeter

Oceláři Třinec - Sparta Praha : 5-1 (4-2)



hcocelari.cz Les Oceláři écrasent Praha au match 6 et vont en demi

Le Sparta complètement muet offensivement depuis deux matchs se retrouve dos au ravin, le déplacement à Třinec au match 6 n'est guère de nature à rassurer le club de la capitale. Les Oceláři peuvent conclure ce quart de finale en beauté devant leurs partisans.

Le début de match est timide mais progressivement le ton monte. Dans l'angle de la cage visiteuse, Marcinko tente à plusieurs reprises de glisser au fond sans succès, finalement dans le trafic le palet repart au second poteau où Dravecký le pousse au fond pour ouvrir la marque (1-0).

Les Pragois inversent la tendance et montrent les dents, ils pressent sur le but local, mais encore une fois ils sont incapables de battre Kacetl. Les visiteurs sont pénalisés en fin de tiers et doivent faire le dos rond. Une nouvelle faute est sifflée contre Praha à l'entame du deuxième tiers. Le palet est mis à la cage, il rebondit dans le trafic jusqu'à Růžička qui dévie jusqu'au premier poteau où Marcinko double la mise (2-0).

Le Sparta inverse la tendance et domine outrageusement le jeu, les locaux sous l'eau se replient sur leur cage et laissent Kacetl continuer son show et la maladresse et la stérilité adverse faire le reste. Comme depuis 3 matchs, Praha domine du casque et des épaules mais ne peut marquer tandis que Třinec se contente de tenir son avance. La deuxième sirène renvoie tout le monde aux vestiaires avec une double avance pour les locaux.

Au dernier tiers, le schéma continue, les visiteurs dominent nettement sans résultat. Hudáček part en contre seul et va encore creuser l'avance locale d'un lancer incroyable entre ses jambes (3-0).

Le Sparta semble mort, mais à ce moment là au point de rupture qu'il parvient enfin à débloquer son compteur. Kempný dans l'axe envoie un missile qui déjoue le portier local et réduit le score à deux unités seulement 30 secondes après le troisième but des métallos (3-1).

Praha continue son effort pour revenir alors que le temps défile. Symptôme du naufrage de l'équipe de la capitale, celle-ci est sanctionnée pour un surnombre ! Le powerplay du dragon roussit les spartiates pour de bon. Růžička y va de son one-time dans le bureau d'Ovechkin, mais Kovář s'offre un époustoufflant arrêt, le rebond file dans l'axe où aucun défenseur pragois ne s'en empare, Marcinko pousse au fond pour son 2e but du soir et son troisième point (4-1).

Praha semble fichu cette fois, le Sparta tente encore de réduire le score mais en vain. Horava tente le tout pour le tout en sortant son gardien. Rien n'y fait, juste l'occasion pour Růžička de marquer en cage vide son troisième point du match (5-1).

Le Sparta balayé sur ce match 6 et incapable d'adapter son jeu depuis trois matchs quitte la compétition par la petite porte. Třinec s'en sort bien après une saison moyenne, les dragons ont haussé leur niveau de jeu mais surtout le style défensif réaliste a fait merveille sur ce tour. En demi-finale, les Oceláři devront sans doute se montrer plus percutant face au redoutable leader, le Dynamo Pardubice.



Etoiles Hockey Hebdo : - Sparta Praha : 5-1Lecomplètement muet offensivement depuis deux matchs se retrouve dos au ravin, le déplacement àau match 6 n'est guère de nature à rassurer le club de la capitale. Les Oceláři peuvent conclure ce quart de finale en beauté devant leurs partisans.Le début de match est timide mais progressivement le ton monte. Dans l'angle de la cage visiteuse, Marcinko tente à plusieurs reprises de glisser au fond sans succès, finalement dans le trafic le palet repart au second poteau oùle pousse au fond pour ouvrir la marqueLes Pragois inversent la tendance et montrent les dents, ils pressent sur le but local, mais encore une fois ils sont incapables de battre. Les visiteurs sont pénalisés en fin de tiers et doivent faire le dos rond. Une nouvelle faute est sifflée contre Praha à l'entame du deuxième tiers. Le palet est mis à la cage, il rebondit dans le trafic jusqu'àqui dévie jusqu'au premier poteau oùdouble la miseLe Sparta inverse la tendance et domine outrageusement le jeu, les locaux sous l'eau se replient sur leur cage et laissent Kacetl continuer son show et la maladresse et la stérilité adverse faire le reste. Comme depuis 3 matchs, Praha domine du casque et des épaules mais ne peut marquer tandis que Třinec se contente de tenir son avance. La deuxième sirène renvoie tout le monde aux vestiaires avec une double avance pour les locaux.Au dernier tiers, le schéma continue, les visiteurs dominent nettement sans résultat.part en contre seul et va encore creuser l'avance locale d'un lancer incroyable entre ses jambesLe Sparta semble mort, mais à ce moment là au point de rupture qu'il parvient enfin à débloquer son compteur.dans l'axe envoie un missile qui déjoue le portier local et réduit le score à deux unités seulement 30 secondes après le troisième but des métallosPraha continue son effort pour revenir alors que le temps défile. Symptôme du naufrage de l'équipe de la capitale, celle-ci est sanctionnée pour un surnombre ! Le powerplay du dragon roussit les spartiates pour de bon.y va de son one-time dans le bureau d'Ovechkin, maiss'offre un époustoufflant arrêt, le rebond file dans l'axe où aucun défenseur pragois ne s'en empare,pousse au fond pour son 2e but du soir et son troisième pointPraha semble fichu cette fois, le Sparta tente encore de réduire le score mais en vain.tente le tout pour le tout en sortant son gardien. Rien n'y fait, juste l'occasion pourde marquer en cage vide son troisième point du matchLe Sparta balayé sur ce match 6 et incapable d'adapter son jeu depuis trois matchs quitte la compétition par la petite porte. Třinec s'en sort bien après une saison moyenne, les dragons ont haussé leur niveau de jeu mais surtout le style défensif réaliste a fait merveille sur ce tour. En demi-finale, les Oceláři devront sans doute se montrer plus percutant face au redoutable leader, le Dynamo Pardubice.



*** : Tomáš Marcinko

** : Martin Růžička

* : Ondřej Kacetl © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo