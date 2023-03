Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Le champion et les autres Třinec balaye Litvínov et se qualifie pour les quarts. Mladá Boleslav reste en vie en remportant son premier match, Liberec repasse devant tandis que l'Energie égalise dans la série Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 11/03/2023 à 20:44 Tweeter

Energie Karlovy Vary - HC Olomouc : 7-4 (1-1)

Škoda Plzeň - Bílí Tygři Liberec : 1-3 (1-2)

BK Mladá Boleslav - Kometa Brno : 2-1 (1-2)

Verva Litvínov - Oceláři Třinec : 2-4 (0-3)



Photographe : hcltv.cz Les Oceláři l'emportent à Litvínov et se qualifient pour les quarts

Třinec en course pour le balayage pouvait se qualifier dès ce soir en cas de succès à Litvínov. Les locaux dos au mur, devaient eux l'emporter pour continuer à se battre. - HC Olomouc : 7-4 (1-1)Škoda Plzeň -: 1-3 (1-2)- Kometa Brno : 2-1 (1-2)Verva Litvínov -: 2-4 (0-3)en course pour le balayage pouvait se qualifier dès ce soir en cas de succès à. Les locaux dos au mur, devaient eux l'emporter pour continuer à se battre. Voženílek ouvre rapidement la marque, les locaux dominent le reste du tiers et Hlava égalise d'une déviation parfaite au contact du gardien trop avancé. Les pétrochimistes continuent de dominer au tiers médiant mais sans succès. A l'inverse, les Oceláři repassent devant grâce à un but de Nestrašil en powerplay. Dès la reprise, Havelka ramène les deux équipes dos à dos sur un rebond d'un lancer de Hlava, qu'il propulse au fond en lobant le gardien visiteur. Les dragons accélèrent et parviennent à repasser devant grâce à leur capitaine. Vrána accélère dans l'angle, emporte la défense locale, repique au centre, longe la cage, force le gardien à se coucher et expédie le palet au fond dans l'angle ouvert alors qu'il est en train de tomber. Litvínov repart au front et bombarde, en vain. Růžička se paye le luxe de marquer en cage vide pour conclure la troisième victoire des

Karlovy Vary déplace la série à domicile pour tenter de rebondir après un net revers à Olomouc. Un bon premier tiers permet à Koblasa d'ouvrir la marque pour les locaux. En fin de tiers ils subissent cinq minutes de pénalité et Orsava et Ondrušek marquent chacun dans les 15 secondes restantes pour inverser le match. Kusko porte même le score à 3-1 en début de deuxième tiers. L'Energie parvient à renverser complètement la donne et marque trois fois avant la seconde sirène. Dans le dernier tiers les locaux lâchent les chevaux et emportent Olomouc, Koblasa marque encore deux fois pour compléter le tour du chapeau. Karlovy Vary égalise avant le troisième match demain toujours à domicile.

bkboleslav.cz Mladá Boleslav déjoue Brno et reste en course

Mladá Boleslav dos au mur après ses deux défaites à Brno, démarrait le match de la survie devant ses partisans, il fallait vaincre ou mourir. Dans un premier tiers nettement dominé par la Kometa, pourtant ce sont les locaux qui ouvrent la marque en powerplay sur un coup de canon de la bleue par Lintuniemi. Au deuxième vingt, c'est également un powerplay qui permet aux visiteurs d'égaliser. Une superbe triangulaire dont un échange d'un poteau à l'autre permet à Strömberg d'égaliser sur un service parfait de Horký. Mladá Boleslav accélère le rythme et profite encore d'une suppériorité pour reprendre les commandes, un nouveau missile de la bleue de Lintuniemi fait mouche. Les lions mènent la danse au dernier tiers tandis que Brno multiplie les fautes. Mladá Boleslav l'emporte et reste en vie dans la série, toujours devant ses bouillants partisans, elle tentera d'égaliser en tuant une deuxième balle de match.

Les Bílí Tygři se relancent à Plzeň et reprennent les devants dans la série. Ils peuvent l'emporter dès demain en cas de succès. Dans un premier tiers nettement dominé par les visiteurs, le score n'évolue pas. Pour ouvre le score en suppériorité pour les Indiens. Frolík dans l'angle repique au centre et égalise. Dans un dernier tiers peu transcendant, Kolmann donne l'avantage à Liberec avant un ultime but en cage vide pour assurer la victoire.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Alex Lintuniemi (BK Mladá Boleslav)

** : Petr Koblasa (Energie Karlovy Vary)

