Oceláři Třinec : 2-4 (0-1)



hcocelari.cz Les Oceláři Třinec remportent le 1er match de la finale

On y est, après 8 mois de compétition acharnée à travers toute la République, la grande finale d'extraliga tchèque commence ce soir. Mountfield y fait sa première apparition de l'histoire après une demi-finale complexe et extrêmement serrée contre Vítkovice et une qualification arrachée en prolongation du match 7. Les lions classés quatrièmes en fin de saison accueillent donc pour cette finale où ils ne partent toutefois pas favoris. En effet face à eux on retrouve le triple champion en titre, les Oceláři qui ont activé le mode playoffs après une saison régulière décevante (une sixième place seulement). Třinec a érigé une muraille défensive et tient avant de marquer aux moments opportuns, cela lui a permis de vaincre successivement les courageux pétrochimistes de Litvínov, le puissant Sparta Praha, et le surpuissant Dynamo Pardubice. Hradec Králové privé de ses deux meilleurs buteurs, Lev et Cingel, aura sans doute du mal à passer les dragons même avec l'avantage de la glace dans la finale.

Mountfield démarre bien le premier tiers et se montre entreprenant, sans succès devant la cage adverse. Un vieil air de déjà vu face à d'autres équipes reprend. Même avec un powerplay 2+2 les locaux ne parviennent pas à débloquer leur compteur. Třinec charge à son tour et se montre dangereux en fin de match, notamment en powerplay mais le score ne bouge pas avant la première sirène. Les Oceláři continuent leur effort au tiers médiant. Mountfield malmené se fait pénaliser, le powerplay des triples champions reste bredouille. Les lions repartent mais ils se font piéger sur un contre. Adámek s'empare de la rondelle sur la bleue, appuyé par Roman qui lance Kurovský dans le dos de la défense locale, pressé par Gaspar et McCormack l'attaquant des dragons parvient à se faufiler, serre vers la droite de la cage et vient cueillir Machovský sous le bras (0-1).

La période s'équilibre mais le score ne bouge plus jusqu'au deuxième coup de sirène. Il ne fallait pas revenir en retard à son siège au dernier tiers. Un engagement gagné en zone offensive permet à Třinec de rester en zone, Daňo remet à Voženílek qui est seul dans l'angle, son tir déjoue le portier après à peine 50 secondes de jeu (0-2).

Dans la foulée Mountfield contre, Okuliar derrière la cage sert Klíma au premier poteau, sa reprise fait mouche à peine 12 secondes après le deuxième but visiteur (1-2).

Les locaux continuent de mettre la pression sur la cage adverse et deux minutes plus tard, leur capitaine égalise. Pilař à la bleue met un coup de canon que Smoleňák dévie au fond dans un grondement de tonnerre (2-2).

Les métallurgistes tanguent et subissent une pression de plus en plus nette des locaux. Mais ceux-ci ne peuvent passer devant. Au contraire, Daňo part en break à deux contre un avec Voženílek, le Slovaque sert le Tchèque qui redonne l'avantage à Třinec complètement contre le cours du jeu (2-3).

Mountfield repart à l'assaut et assiège le but visiteur. Jergl se rue sur un rebond lâché par Kacetl mais il vient violemment heurter le gardien, Perret récupère et égalise. Mais après avoir visionné la vidéo les arbitres refusent logiquement le but à cause de l'interférence sur le portier. Hradec Králové pousse de toutes ses forces mais la porte s'est définitivement refermée. La sortie du gardien local accroît encore la pression de ceux-ci, rien n'y fait. Au contraire, Dravecký marque dans la cage vide (2-4).

Sur cinq lancers au dernier tiers, les Oceláři ont marqué à trois reprises. L'incroyable réalisme du triple champion en titre a encore frappé et Třinec prend les commandes de la finale avant un deuxième match demain toujours à Hradec Králové.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Daniel Voženílek

** : Marko Daňo

*** : Daniel Voženílek

** : Marko Daňo

* : Kevin Klíma











