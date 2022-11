Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Le cheval trébuche Le leader Pardubice a chuté face aux Bílí Tygři après 13 victoires consécutives. Du coup Vítkovice et Olomouc se rapprochent. Brno se reprend tout comme Karlovy Vary. Le Sparta, Plzeň et Mladá Boleslav poursuivent leur bonne série de victoires Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 29/11/2022 à 21:04 Tweeter

Vítkovice Ridera : 2-3

Motor České Budějovice - Energie Karlovy Vary : 0-3

Verva Litvínov - Škoda Plzeň : 2-4

Kometa Brno - HC Olomouc : 1-0 TAB

Mountfield HK - BK Mladá Boleslav : 0-2

Dynamo Pardubice - Bílí Tygři Liberec : 1-3

Sparta Praha - Oceláři Třinec : 1-0



hcbilitygri.cz Les Bílí Tygři arrêtent le Dynamo qui restait sur 13 victoires

Brno remporte au bout du bout la victoire face à Olomouc aux tirs au but et met fin à quatre défaites consécutives. Furch a encore une fois été l'artisan de la victoire de la Kometa avec un blanchissage (28 arrêts) et tous les tirs au but repoussés. Koblížek a marqué le seul tir au but de la comète pour lui assurer la victoire.

Mladá Boleslav gagne une troisième fois de suite en infligeant à Mountfield sa quatrième défaite consécutive. Novotný blanchit avec pas moins de 50 arrêts !

Troisième victoire de suite pour Plzeň qui poursuit sa remontée à la septième place après son succès du jour à Litvínov. Côté Indiens, Schleiss, Hrabík et Suchý marquent deux points, même score pour Jaks des pétrochimistes.

Le Sparta se venge (enfin) de Třinec après la finale perdue l'an passé et les deux premiers matchs perdus cette saison en s'imposant sur le plus petit des scores à l'O2 Arena. Horák marque l'unique but de la partie à 1'32 de la sirène finale. Premier blanchissage de la saison pour Kovář avec 23 arrêts. Quatrième victoire consécutive pour Praha qui maintient sa huitième place.

Energie renoue avec la victoire après deux revers, elle enfonce de nouveau le Motor encore une fois décevant et blanchit par Lukeš qui repousse les 22 lancers.

rytirikladno.cz Vítkovice s'impose de justesse à Kladno

Kladno subit une défaite crève-coeur à domicile et reste dernier. Vítkovice maintient sa deuxième place mais ce fut de justesse. Les mineurs dominent nettement le premier tiers mais sans parvenir à ouvrir la marque. A l'inverse, Brodecki dans le haut slot ouvre la marque pour les chevaliers en fin de tiers. Dès la reprise les visiteurs égalisent, Mikúš dépose une offrande au second poteau pour Marosz qui n'a plus qu'à pousser dans la cage vide. Les Rytíři pressent et parviennent à repasser devant mais Chlán égalise peu après. De nombreuses fautes tombent sur le casque du Ridera, les locaux pressent mais en vain. Alors qu'on se dirige vers un prolongation, les visiteurs bénéficient d'un powerplay. Bukarts lance Krieger dans le dos de la défense, l'Américain d'un revers vient loger la rondelle juste sous la barre pour donner l'avantage à Vítkovice et la victoire à 50 secondes de la fin. Ostrava maintient le rythme à la deuxième place et se rapproche à trois points de Pardubice.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Filip Novotný (BK Mladá Boleslav)

* : Dominik Furch (HC Kometa Brno)











