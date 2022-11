Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Le choc des titans Dans la journée des matchs en retard, le Dynamo remporte le match au sommet au bout du bout contre Vítkovice Olomouc prend le troisième rang après une bonne victoire, Liberec rebondit en éclatant Brno Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 22/11/2022 à 21:23 Tweeter

HC Olomouc : 2-3

Vítkovice Ridera - Dynamo Pardubice : 4-5 TAB

Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec : 0-5



hc-vitkovice.cz Le Dynamo remporte un match épique contre Vítkovice

La journée de dimanche (22ème) se termine aujourd'hui avec le choc au sommet. Vítkovice deuxième du général et sur une série de quatre victoires et toujours invaincu à domicile reçoit Pardubice leader et vainqueur sur ses dix dernières rencontres ! Un choc des titans en République Tchèque. Il ne fallait pas arriver en retard à l'Ostravar Arena, il ne faut que 40 secondes aux locaux pour ouvrir la marque. Mikúš et Dej partent en contre, leur échange de passe permet au dernier de faire trembler les filets. Le jeu va à 200 à l'heure, sur un engagement gagné en zone offensive Dvořák profite d'un écran devant la cage locale pour égaliser. Dvořák en contre donne l'avantage au Dynamo 25 secondes après ! La partie est complètement relancée. Le meilleur compteur et buteur de l'extraliga, Lakatoš profite d'un double powerplay pour égaliser. Peu après un powerplay permet aux chevaux de reprendre la main grâce à one-timer de Radil dans le cercle droit. Malmené en début de tiers médiant en infériorité, Pardubice tient et mieux encore double la mise sur une de ses rares occasions. Zohorna récupère une mauvaisse passe, sert Radil qui entre en zone et dépose un caviar au deuxième poteau pour Kousal qui n'a plus qu'à reprendre au fond. Le jeu s'équilibre mais Dej profite d'une erreur de la défense visiteuse pour partir seul en contre, il remporte son duel et fait hurler le public. Vítkovice renverse la tendance et presse, logiquement il égalise par Bukarts qui profite que le gardien adverse soit masqué. Le dernier tiers est propre et se joue sur une intensité incroyable mais le score en reste là. Pardubice est pénalisé en toute fin de partie ce qui la place en situation délicate pour la prolongation. Les chevaux tiennent sous les assauts des mineurs et tuent la pénalité. Les locaux s'offrent quelques belles séances mais il faut aller jusqu'aux tirs au but. Urban et Zohorna marquent les deux premiers côté Dynamo, Fridrich est le seul local a déjouer Will. Le Dynamo décroche après un combat de titan sa onzième victoire de suite et creuse encore l'avance en tête de l'extraliga. Ostrava perd son premier match à domicile de la saison ! Et quel match !

Photographe : Ivo Dostál pour hc-kometa.cz Les Bílí Tygři de Liberec écrasent Brno

Pour le compte d'un match en retard de la 12ème journée, Olomouc s'empare de la troisième place en remportant sur le fil une victoire capitale à Třinec. Le premier tiers dominé par les locaux ne voit pas de but inscrit. Dujsík ouvre la marque en powerplay pour les coqs mais Buček égalise à la mi match. Les dragons prennent l'avantage au dernier vingt sur un but de Voženílek mais un énorme effort du HCO lui permet d'égaliser grâce à Navrátil. Alors qu'on se dirige vers une prolongation en Silésie. Navrátil part en contre, il sert Plášek qui bute sur Mazanec auteur d'un arrêt éblouissant, mais Navrátil a suivit et propulse au fond à 1'07 du terme. Echec et mat !



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Jan Ordoš (Bílí Tygři Liberec)

** : Jakub Navrátil (HC Olomouc)

