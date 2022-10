Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Le coq encore tout en haut Olomouc revient en tête de l'extraliga, Mladá Boleslav est deuxième. Vítkovice suit toujours. Le Sparta et Třinec enregistrent une deuxième victoire de suite et poursuivent leur remontée Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 14/10/2022 à 22:05 Tweeter

Oceláři Třinec - Škoda Plzeň : 3-2

Vítkovice Ridera : 4-5

Verva Litvínov - BK Mladá Boleslav : 3-4

Rytíři Kladno - Sparta Prague : 2-5

Mountfield HK - HC Olomouc : 0-3



mountfieldhk.cz Olomouc déjoue Mountfield et vire en tête de la ligue

Olomouc remporte une nette victoire sur la glace de Hradec Králové et revient en tête du championnat. Le gardien remplaçant, Lukáš a été héroïque et blanchit avec 41 arrêts ! Les coqs ont marqué un but par tiers signés Mácha pour son premier but en extraliga à 20 ans, Nahodil et Navrátil en cage vide.

Mladá Boleslav s'est fait des frayeurs à Litvínov mais l'emporte finalement. Les verts déroulent au premier tiers, Kantner ouvre la marque dès la 3ème minute. Les locaux sombrent dans un déluge de pénalités, Najman, Åberg et Stransky marquent en suppériorité et infligent déjà 4-0 après vingt minutes. Hlava débloque le compteur du Verva en deuxième tiers. Les pétrochimistes haussent le ton au dernier tiers, Zdráhal coupe le retard en deux. A 2'30 du terme, Stránský permet aux locaux de recoller. Les lions tremblent tandis que Litvínov bombarde, mais le BK parvient à tenir jusqu'au bout !

Vítkovice s'impose de justesse dans un match fou sur la glace de Karlovy Vary. Un doublé de Krieger permet aux visiteurs de mener deux fois de suite, mais grâce à deux buts de Koblasa, l'Energie égalise à chaque fois. Les mineurs prennent le large à mi-match, Lakatoš en powerplay puis Gewiese leur donnent deux longueurs d'avance. KV accélère brutalement en fin de tiers, à une minute d'intervalle, Jiskra et Vondráček ont trouvé le fond des filets pour remettre les locaux à hauteur. L'Energie est plus énergique au dernier tiers mais ne peut passer devant, Lakatoš part en break et d'un revers parfait redonne l'avantage à Ridera. Vítkovice tient bon et l'emporte pour rester dans le quatuor de tête.

Photographe : Roman Mareš pour rytirikladno.cz Le Sparta Prague dépasse les Rytíři Kladno

Le Sparta l'emporte sur la glace de Kladno qui subit une cinquième défaite de rang. Cette fois les Rytíři ont enfin trouvé le chemin des filets, après trois matchs sans but. Ce sont même eux qui ouvrent les hostilités par Indrák à la moitié du tiers médiant. Joie de courte durée pour les locaux, Sobotka égalise dans la foulée en powerplay. Plekanec marque son premier but de la saison à l'entame du deuxième tiers pour remettre les locaux devant. Les Praguois sont nettement dominateurs et Konečný égalise logiquement avant que Tomášek ne donne l'avantage en suppériorité. Au dernier tiers, les Rytíři cèdent de tous côtés et multiplient les fautes. Simon et Sobotka en powerplay achève la déroute locale et la confortable victoire de Prague qui repasse sixième.

Les Oceláři remportent une victoire serrée mais précieuse à domicile contre Plzeň. Après un premier tiers plutôt équilibré les deux équipes se séparent sur un score de parité avec un but chacune. Les dragons font la différence au deuxième vingt, grâce à deux buts signés Marcinko et Nestrašil. Le club de Škoda réduit bien le score en powerplay en fin de partie, mais ne parvient pas à égaliser. Třinec repasse à la huitième place du classement général.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Jan Lukáš (HC Olomouc)

** : Pavel Kousal (BK Mladá Boleslav)

* : Dominik Lakatoš (Vítkovice Ridera)











