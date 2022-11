Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Le coq retrouve sa voix Après deux revers, le coq d'Olomouc rebondit à domicile et repasse 4e. Les dragons de Třinec engrangent les victoires et sont désormais 3e. Karlovy Vary se replace au milieu de tableau tandis qu'en bas Litvínov et Kladno repartent de l'avant Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 20/11/2022 à 20:38 Tweeter

Oceláři Třinec - Mountfield HK : 4-1

Energie Karlovy Vary - BK Mladá Boleslav :4-3 TAB

Verva Litvínov - Kometa Brno : 5-1

Škoda Plzeň - Rytíři Kladno : 1-2 ap

HC Olomouc - Bílí Tygři Liberec : 4-1



hc-olomouc.cz Le coq d'Olomouc renverse les tigres blancs de Liberec

Les Oceláři alignent une quatrième victoire de rang en surclassant Mountfield. Succès très important qui permet au triple champion en titre de grimper sur le podium de l'extraliga. Il ne fallait pas arriver en retard à la Werk Arena, dès la 45ème secondes, Voženílek au second poteau propulse au fond un rebond et donne l'avantage aux locaux. Moins d'une minute plus tard, Hrehorčák dévie parfaitement dans l'angle opposé pour Chmielewski qui double la mise ! Après cette entrée catastrophique, les visiteurs font jeu égal avec leur adversaire mais le score ne bouge pas. A la mi-match, un peu contre le cours du jeu, Voženílek sur un engagement gagné en zone offensive parvient à passer derrière la défense et pousse au fond. Les efforts acharnés des lion finissent par payer et Smoleňák débloque le compteur visiteur en powerplay. Hradec Králové presse mais en vain, Daňo conclut en cage vide pour assurer la belle victoire de Třinec.

Olomouc rebondit bien à domicile après deux défaites de suite qui l'avait fait sortir du quatuor de tête. En dominant nettement Liberec elle y revient. Les tigres blancs subissent un deuxième revers consécutif et plongent à la dixième place. Le premier tiers très équilibré ne donne pas de but. Le HCO domine très nettement le deuxième vingt. Kunc ouvre la marque mais sur l'unique chance des BTL du tiers, Ordoš égalise. La domination sans partage des locaux permet à Dujsík de les remettre devant avant la sirène. Au dernier tiers les deux équipes se rendent coup pour coup mais les coqs sont plus réalistes. Ondrušek marque en powerplay avant que Nahodil ne conclue en cage vide.

Karlovy Vary septième recevait Mladá Boleslav huitième, un duel intéressant au milieu de tableau. Šťastný donne l'avantage aux verts en avantage numérique. Huttula égalise aussi en powerplay pour son premier but de la saison. Rulík part en break à deux contre un avec Kružík, il sert ce dernier qui met les locaux devant en fin de tiers. Moins de 30 secondes plus trard, Kousal récupère le palet derrière la cage locale et vient le coller au fond pour égaliser. Griger sur une one-timer en powerplay remet l'Energie devant au tiers médiant. Jánošík égalise au dernier vingt. La prolongation ne donne rien et il faut attendre les tirs au but pour voir KV l'emporter et conforter sa place à égalité avec les sixièmes. Le BK rechute et fait du surplace.

Photographe : Vladislav Kollert pour hcvl.cz Le Verva Litvínov écrase Brno et remonte 11ème

Litvínov remporte une tonitruante victoire à domicile en corrigeant la Kometa. Il ne fallait pas arriver en retard au Zimní stadion Ivana Hlinky. Dès la 16ème seconde, Abdul parvient à servir Kudrna dans le dos de la défense visiteuse, il gagne son duel et fait gronder la foule. Moins de quarante secondes plus tard, Strejček contourne la cage et dépose dans l'axe pour Zdráhal qui double la mise. Deux buts dans la première minute de jeu, voilà les pétrochimistes parfaitement lancés et cela ne s'arrête pas là. Ils surdominent le premier tiers sans parvenir à creuser la marque. Wesley s'en charge au tiers médiant. Un doublé d'Estephan dont un en suppériorité permet au Verva d'assommer son adversaire qui sauve l'honneur en fin de match sur un but de Süss. Un succès triomphal qui permet à Litvínov de grimper onzième tandis que Brno perd deux places et occupe désormais le cinquième rang.

Après deux défaites de suite, les Rytíři renouent avec la victoire en infligeant à Plzeň une troisième défaite consécutive. Profitant d'un powerplay en fin de première période, Plekanec dévie une offrande au deuxième poteau pour Kubík qui reprend victorieusement. Les Indiens dominent nettement le tiers médiant et Zámorský d'un coup de canon de la bleue, égalise. Il n'y a plus de but jusqu'à la sirène finale, il faut disputer une prolongation. Les locaux tentent la nouvelle mode de jouer sans gardien pour avoir un surnombre à quatre contre trois, mais une relance désastreuse dans l'axe est récupérée par Klepiš qui lance dans la cage vide et donne la victoire à Kladno qui reste dernier mais à égalité de point avec son premier prédécesseur. Le point sauvé par Plzeň lui permet de grimper d'une place et d'être neuvième.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Lukáš Nahodil (HC Olomouc)

** : Daniel Voženílek (Oceláři Třinec)

*** : Lukáš Nahodil (HC Olomouc)

** : Daniel Voženílek (Oceláři Třinec)

* : Giorgio Estephan (Verva Litvínov)











