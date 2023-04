Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Le feu du dragon Les dragons de Třinec carbonisent une bien pale équipe de Pardubice au match 2 des demi-finales Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 03/04/2023 à 20:38 Tweeter

hcdynamo.cz Les Oceláři carbonisent Pardubice au match 2

Le Dynamo a remporté une victoire logique au premier match, il tente de doubler la mise devant ses partisans. En face, Třinec doit essayer de renverser la série pour tenter de récupérer l'avantage de la glace. Les deux équipes se livrent un long round d'observation, le rythme est correct mais sans être bien rapide, cependant le jeu est équilibré. En fin de tiers une offensive des Oceláři met le feu à la défense, Will repousse, mais dans l'axe la reprise de Kaňák fait mouche (0-1).

La deuxième période est dominée par les visiteur sur un rythme plutôt moyen. Les locaux méconnaissables par rapport à la veille laissent filer. Même en powerplay, les chevaux peinent à convaincre. Třinec gère donc son avance sans difficulté. Dans la dernière minute de jeu, les métallurgistes creusent leur avance. La première ligne visiteuse fait le show devant la cage et dans une défense aux abonnés absents. Une superbe triangulaire conclue par Nestrašil sur un service sublime de Růžička à l'aveugle permet de doubler la mise (0-2).

Les locaux coulent encore plus puisqu'ils sont pénalisés pour la première fois du match juste après. Ils doivent donc démarrer le dernier tiers en infériorité numérique. Le powerplay de Třinec ne trouve pas la faille mais reste à l'offensive. Chmielewski récupère une relance catastrophique de derrière la cage, seul face au but il nettoie la lucarne pour le troisième but des visiteurs (0-3).

Pardubice se met enfin à jouer un peu et tente sa chance, sans trop de succès face à Kacetl solide sur ses appuis. A force le verrou saute. Vala lance puissamment, Musil sur la trajectoire dévie au fond et nettoie la lucarne des Silésiens et réveille le public. Après une longue consultation vidéo, l'arbitre annule le but à cause d'une crosse haute bien contestable. Les esprits chagrins diront que c'est le deuxième but refusé au Dynamo en deux matchs de demi-finale. Pardubice continue l'effort mais se retrouve pénalisé. Il continue de tenir le palet et tue la faute sans difficulté, mais il ne reste plus guère de temps. En toute fin de match une pénalité complètement farfelue est sifflée contre les locaux dans un concert de sifflets. Les Oceláři n'accélèrent même plus et laissent filer jusqu'au bout.

Victoire solide pour Třinec et pour Kacetl qui blanchit avec 19 petits arrêts. Pardubice s'incline pour la première fois des playoffs dans un non-match complet. Il faudra vite se ressaisir pour ne pas faire comme le Sparta Praha au tour d'avant. Les Oceláři égalisent dans la série et récupèrent l'avantage de la glace avant deux matchs à domicile jeudi et vendredi.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Libor Hudáček

** : Aron Chmielewski

