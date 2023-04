Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Le lion n'est pas mort ce soir Mountfield sauve sa tête in extremis au match 4 Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 23/04/2023 à 20:16 Tweeter

Mountfield HK : 1-2 ap (3-1)



Photographe : LukᚠFilipec pour hcocelari.cz Mountfield reste en vie en gagnant le match 4 à Třinec

Třinec a parfaitement manoeuvré sa barque dans la finale et a remporté les trois premiers matchs. Les dragons peuvent conclure dès ce soir et à domicile pour s'adjuger un quatrième titre de suite. Mountfield n'a pas le choix, il doit enfin l'emporter pour rester en vie et ramener la série à domicile. Il ne peut plus faire d'errur et doit vaincre ou mourir.

Le premier tiers débute petitement, les visiteurs sont plus entreprenants mais sans résultat. Profitant d'un powerplay les locaux mettent plus de pression mais restent également bredouilles. En toute fin de premier tiers, le score évolue en faveur des lions. Sur un engagement gagné en zone offensive, Jergl remet derrière pour Jank qui canonne de la bleue et surprend le portier métallurgiste (0-1).

Le deuxième tiers reprend avec un round d'observation assez long. Les Oceláři contrôlent le palet et vont égaliser sur le premier lancer de la période. Hudáček fait un gros travail de conservation du palet contre la bande, il sert sur la bleue Adámek qui d'une reprise surpuissante troue le filet visiteur (1-1).

Dans la foulée les locaux sont pénalisés. Mais Mountfield n'en profite pas et avant d'être pénalisé à son tour. Le match s'échauffe et les fautes tombent de part et d'autres. Personne n'en profite et le score de parité se maintient. Mountfield est cependant davantage pénalisé que son adversaire et du coup subit plus de lancers mais parvient à tenir bon. Les deux équipes peinent à imposer leur rythme au dernier tiers, elles cherchent à ne pas perdre surtout. Les Oceláři sont tout de même plus dangereux dans ce dernir tiers verrouillé. Rien n'y fait, il faut disputer une prolongation pour la deuxième fois en quatre parties. Celle-ci va être vite, très vite réglée en à peine 34 secondes. Jank de la bleue slape, le puck se perd dans une forêt de crosse et s'écrase sur le poteau, Pavlík le récupère et le lance d'un revers au fond alors que Kacetl reste raide comme un piquet comme pétrifié (1-2).

Mountfield arrache enfin sa première victoire de la finale en prolongation dans un match couperet. Les lions peuvent souffler et ramènent la série à Hradec Králové pour un cinquième match. Cependant ils seront toujours face à l'élimination et Třinec peut conclure à l'extérieur mercredi.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Matěj Machovský

** : Bohumil Jank

Etoiles Hockey Hebdo :











