Dynamo Pardubice : 1-2

Bílí Tygři Liberec - Energie Karlovy Vary : 3-1

Mountfield HK - Sparta Praha : 2-3 ap

Škoda Plzeň - BK Mladá Boleslav : 3-2 ap

Motor České Budějovice - Rytíři Kladno : 5-2

Kometa Brno - Vítkovice Ridera : 2-5



hcmotor.cz Le Motor triomphe de Kladno dans le match de la peur

Le Motor remporte nettement le match de la peur en enfonçant encore un peu plus Kladno. Un excellent début de partie permet aux locaux de mener 3-0 en douze minutes avec deux buts en powerplay signés Percy et Dzierkals. Les chevaliers réagissent et Plekanec bien servi par Jágr débloque leur compteur. En deuxième vingt, les visiteurs dominent nettement mais sans succès. Percy alourdit la marque encore en powerplay. Au dernier vingt un deuxième but de Plekanec ne suffit pas aux Rytíři qui encaissent deux buts dont un en cage vide signés Gulaš. České Budějovice repasse douzième dans la zone qualificative pour les playoffs a égalité avec la onzième place et avec un match de retard, l'horizon s'éclairci. Kladno reste dernier à trois points de la sortie du trou.

Victoire difficile pour le Dynamo sur la glace d'une accrocheuse équipe de Litvínov. Pardubice a globalement dominé un match houleux. A cinq minutes du terme, Cienciala marque le but de la victoire pour les visiteurs qui confirment leur première place. A noter les deux points d'Hyka.

Vítkovice reste second avec un net succès sur la glace de Brno qui n'en finit plus de perdre lourdement. Le premier tiers est extrêmement intense puisqu'il s'achève sur un score de 4-2 en faveur des visiteurs. Bukarts a déjà marqué trois points, Kalus et Krieger deux. Le deuxième tiers est plus calme sans aucun but, tandis que Vítkovice inscrit un nouveau but au dernier vingt où Kalus récupère son troisième point du match !

Photographe : Stanislav Souček pour mountfieldhk.cz Le Sparta Praha l'emporte à Hradec Králové

Le Sparta s'impose en prolongation à Hradec Králové et conforte sa quatrième place. Il ne faut que deux minutes pour que Forman ouvre la marque pour les visiteurs. Moins de deux minutes plus tard Lev a déjà égalisé. Avant la fin dupremier tiers, Safin remet Praha devant. Mountfield domine le tiers médiant et logiquement parvient à égaliser grâce à Lalancette. Le match devient rugueux et houleux au dernier tiers, Gustav Thorell dans le slot profite d'un rebond pour remettre les spartiates devant. Les lions bombardent et sortent leur gardien, Jergl d'un coup de canon sous la barre égalise à 1'34 du terme. Pour la quatrième fois d'affilée, HK joue dans le temps supplémentaire, mais pour la deuxième fois de suite c'est une défaite. En effet Mountfield joue la drôle de stratégie de sortir le gardien en prolongation pour jouer à quatre contre trois, mais le Sparta parvient à contrer et Sobotka donne la victoire aux joueurs de la capitale.

Plzeň s'impose de justesse face à Mladá Boleslav mais parvient du coup à passer cinquième. Les deux équipes se neutralisent dans le temps réglementaire avec deux buts chacune. Suchý marque deux points pour les Indiens. Le BK est pénalisé à 2 secondes de la sirène finale, les locaux démarrent donc la prolongation en powerplay et Holešinský donne la victoire après à peine une minute de jeu.

Liberec remporte une victoire serrée à domicile face à l'Energie qui replonge au treizième rang. Après un premier tiers vierge, Beránek ouvre le score pour les visiteurs. Flynn ne tarde pas à égaliser en powerplay avant que Filippi ne donne l'avantage aux tigres blancs en début de dernier tiers. Karlovy Vary force pour revenir, en vain. Les Bílí Tygři concluent avec un troisième but en cage vide et grimpent sixièmes.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Marek Kalus (Vítkovice Ridera)

** : Milan Gulaš (Motor České Budějovice)

