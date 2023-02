Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Le Motor n'est pas fichu Le Motor s'impose avec brio et abandonne la dernière place à Kladno vaincu malgré un but de Jágr. Le Dynamo est assuré de terminer en tête après la défaite de ses deux poursuivants. Mountfield se rapproche du podium poursuivi par Liberec. En milieu de tableau, Olomouc se relance, en bas Mladá Boleslav et Litvínov assurent en vue d'une place en séries Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 19/02/2023 à 20:15 Tweeter

Dynamo Pardubice : 0-5

Verva Litvínov - Oceláři Třinec : 4-3 ap

Bílí Tygři Liberec - Sparta Praha : 2-1

Mountfield HK - Škoda Plzeň : 2-1

Vítkovice Ridera - Motor České Budějovice : 1-4

Kometa Brno - BK Mladá Boleslav : 1-4

Rytíři Kladno - HC Olomouc : 4-5 ap



hc-vitkovice.cz Le Motor surclasse Vítkovice et quitte la dernière place

Le Dynamo termine bien la semaine en s'imposant triomphalement à Karlovy Vary avec un jeu blanc (11 arrêts) pour Will. Pardubice a surclassé son adversaire dans tous les compartiments du jeu. Hyka, Kousal et Sedlák marquent deux points chacun. Un succès important puisque le Dynamo Pardubice remporte d'ores et déjà la coupe Jaroslav Pouzar remise au premier de la saison régulière, lui assurant un ticket pour la CHL de l'année prochaine.

Neuvième victoire consécutive pour Mountfield qui s'approche de la troisième place. Il a déjoué Plzeň, battu pour la cinquième fois de suite et qui coule. Dans un match nettement dominé les lions ne peuvent déjouer que deux fois Pavlát qui a livré une performance XXL bien seul.

hcbilitygri.cz En battant le Sparta, Liberec gagne pour la 5ème fois de suite

Les Bílí Tygři remportent une cinquième victoire de suite et s'emparent du cinquième rang en déjouant sur le fil Praha. Dans un premier tiers dominé, Birner donne l'avantage aux locaux mais Forman égalise au quart d'heure de jeu. Le match est équilibré et très disputé mais le score ne bouge pas. Liberec continue de donner le ton et ses efforts payent en toute fin de partie. Melancon glisse dans le slot pour Ordoš qui déjoue le gardien de la capitale à 1'50 du terme. Le Sparta renverse la tendance mais il ne pourra pas revenir.

Olomouc s'est fait très peur à Kladno mais l'emporte en prolongation grâce à un but de Klimek. Pourtant les coqs menaient 1-0 après un tiers après l'ouverture du score de Nahodil. Sur une déviation parfaite de Plekanec, l'inusable Jágr pousse au fond pour son premier but à 51 ans, son 4ème de la saison. Un doublé de Kusko redonne un avantage confortable au HCO. Au dernier tiers, les Rytíři marque trois fois de suite pour prendre les devants. Navrátil parvient à égaliser mais il faut attendre la prolongation pour voir les Moraves l'emporter. Malgré un point pris, Kladno retombe dernier.

Mladá Boleslav met enfin un terme à sa série de revers et s'impose nettement à Brno. Après un premier tiers vierge, puis un deuxième à égalité avec un but partout, le BK lâche les chevaux au dernier tiers. Jánošík et Šťastný permettent aux visiteurs de prendre le large avant que Stransky ne conclue dans le filet désert.

Litvínov fait un grand pas vers les playoffs en s'imposant à domicile face aux Oceláři, triple champions en titre qui continue de bafouiller son hockey. Pourtant les dragons mènent déjà 2-0 après à peine 2'50 de jeu. Un excellent tiers médiant permet aux locaux de marquer deux fois pour égaliser. Jaks profite d'un powerplay pour mettre les pétrochimistes devant en dernière période. Marcinko égalise également en suppériorité. En prolongation, Jaks profite d'une chute pour contrer, il remet en retrait pour Sukeľ qui prolonge pour Zdráhal qui a déjà avisé le Letton dans le slot. Il remet sur Jaks qui glisse au fond et donne la victoire aux locaux. Třinec glisse au sixième rang avec cette quatrième défaite de suite.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Tomáš Plekanec (Rytíři Kladno)

