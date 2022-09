Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Le Motor tourne à plein régime Troisième victoire en autant de match pour České Budějovice plus que jamais en tête de l'extraliga tchèque Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 20/09/2022 à 20:59 Tweeter

Motor České Budějovice - Verva Litvínov : 6-3 (2-0, 3-2, 1-1)



hcmotor.cz Le Motor invaincu domine Litvínov et reste leader

Le Motor occupe la tête de l'extraliga tchèque après deux nettes victoires en match avancée de la quatrième journée (qui aura lieu ce dimanche, 25 septembre), il espère creuser son avance à domicile. Il reçoit Litvínov qui a perdu ses deux premiers matchs mais sur des scores plutôt serrés et qui aura à coeur de bousculer le leader et pourquoi pas de remporter son premier match cette saison.

České Budějovice démarre pied au plancher le premier tiers et tient la dragée haute à son adversaire.Le capitaine local, Milan Gulaš contourne la cage du Verva et d'un lancer parfait vient trouer le but pour ouvrir le score (1-0).

Berka contre et parvient à servir Helt dans l'axe, d'un mouvement parfait il nettoie la lucarne locale (2-1).

Les pétroliers reviennent fort et maintiennent la pression sur leur adversaire. Kudrna contourne la cage locale et d'un bon lancer égalise et glace le public (2-2).

Le plus dur semble être fait pour Litvínov mais le Motor accélère brutalement et retourne à sa domination. Sur un engagement gagné en zone offensive, Pech lance, Godla repousse face à lui, Pech récupère et propulse au fond alors que le gardien slovaque est au sol (3-2).

Le Verva tangue, change de gardien et Zajíček monte défendre le filet des pétroliers. Mais rien ne va plus et ils commettent une faute, České Budějovice en profite et enfonce encore le clou. Gulaš de la ligne bleue envoie un nouveau missile dans le but (4-2). Il s'agit déjà du cinquième but du capitaine du Motor, son septième point en trois matchs ! hokej.cz Gulaš truste l'extraliga avec 5 buts et 7 points en 3 matchs

Litvínov est bien trop indiscipliné et paye cher ses fautes, en fin de tiers, le Letton Dzierkals dans le slot récupère une relance catastrophique de la défense visiteuse, et en profite pour inscrire un nouveau but (5-2).

Les pénalités continuent de pleuvoir sur les pétroliers au dernier tiers, mais ceux-ci s'en sortent bien. Et finalement sur un powerplay, ils parviennent à rallumer la lumière rouge. Zīle à la ligne bleue, fracasse la lucarne d'un slap surpuissant (5-3).

Mais ce but ne relance pas vraiment la machine visiteuse, au contraire, visiblement fatigués les hommes de Růžička sont à la peine. Le Motor en profite pour asséner le coup de grâce avec un sixième but, Hanzl dans le cercle droit mysitifie Zajíček bien peu inspiré et pas masqué sur le lancer (6-3).

Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Milan Gulaš

** : Lukáš Pech

