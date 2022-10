Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Le petit cheval blanc devant Le cheval blanc de Pardubice remporte le match au sommet et creuse son avance en tête de l'extraliga tchèque. En bas de tableau, Karlovy Vary se relance et abandonne la dernière place Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 06/10/2022 à 20:50 Tweeter

BK Mladá Boleslav - Energie Karlovy Vary : 0-1

Dynamo Pardubice - Vítkovice Ridera : 2-1



hcdynamo.cz Le cheval blanc du Dynamo Pardubice caracole seul en tête

Le Dynamo a pris les commandes de l'extraliga, il reçoit Vítkovice qui le suit à un point derrière. Un duel au sommet de l'élite tchèque en avance de la huitième journée. La partie commence bien pour Pardubice qui domine, sur une première suppériorité, les locaux ouvrent la marque. Čerešňák à la bleue envoie un slap dévastateur dans le but des mineurs. Les visiteurs inversent rapidement la tendance et Dej dans le slot égalise en convertissant un rebond concédé par le portier dynamiste. Vítkovice est sanctionné à plusieurs reprises mais Pardubice n'en profite pas. Dès la reprise, Zohorna déborde la défense et vient déjouer Stezka pour remettre les chevaux devant. Les mineurs forcent alors pour revenir, mais sans résultat avant la deuxième sonnerie. Will maintient sa porte solidement close. Au dernier tiers, le Dynamo presse pour tuer le match mais sans y parvenir. En fin de match seulement, Vítkovice arrive à apporter du danger sur la cage de Will toujours impeccable. Pardubice tient jusqu'au bout et creuse son avance sur ses poursuivants. C'était un petit cheval blanc, tous derrière et lui devant...

Les Lions de Mladá Boleslav 4èmes, restent sur une large victoire et espèrent faire de même devant leurs partisans pour progresser encore dans le haut de tableau. En face, l'Energie vaincue dans le match du fond de classement mardi, est dernier, il lui faut à tout prix se ressaisir pour quitter cette place peu enviable. Le BK domine le premier tiers mais sans parvenir à concrétiser. La partie s'équilibre au tiers médiant, sur un épisode à quatre contre quatre, Gríger convertit le rebond lâché par le portier local et ouvre la marque. Mladá Boleslav fait le siège du but visiteur tout le dernier tiers, mais ne parvient pas à déjouer Lukeš qui blanchit 38 arrêts. Karlovy Vary remporte une victoire très précieuse qui lui permet de quitter provisoirement la dernière place, en attendant les matchs de ses adversaires, demain (vendredi 7 octobre).



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Štěpán Lukeš (Energie Karlovy Vary)

** : Peter Čerešňák (Dynamo Pardubice)

*** : Štěpán Lukeš (Energie Karlovy Vary)

** : Peter Čerešňák (Dynamo Pardubice)

* : Robert Kousal (Dynamo Pardubice)











