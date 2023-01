Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Le plein d'énergie L'Energie cartonne le champion en titre pour conforter sa place au chaud, le Motor y revient après un renversement de partie. Liberec et Mountfield assurent au milieu de tableau, Brno remonte un peu Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 27/01/2023 à 21:00 Tweeter

Motor České Budějovice - BK Mladá Boleslav : 5-4 ap

Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec : 4-1

Vítkovice Ridera - Mountfield HK : 2-5

Rytíři Kladno - Kometa Brno : 0-3

Bílí Tygři Liberec - Verva Litvínov : 5-1



Photographe : Kateřina Pelikánová pour hokejkv.cz L'Energie Karlovy Vary surclasse Třinec

Le triple champion en titre, Třinec, piétine avec quatre revers de suite, il se déplace à Karlovy Vary pour un match qui s'annonce propre au rachat, encore raté ! L'Energie montre d'entrée ses muscles en surdominant le premier tiers, sans résultat au tableau d'affichage toutefois. A la mi-match, Griger profite d'un powerplay pour enfin ouvrir le score. Les Oceláři renversent la tendance mais sans succès. A contrario de Kohout qui lance, son tir est freiné par le gardien juste sur la ligne mais il parvient à pousser au fond quand même pour doubler la mise. Chmielewski débloque enfin le compteur visiteur à la moitié du dernier vingt. Peu après, Černoch redonne deux longueurs d'avance aux locaux salués comme il se doit par leurs partisans. Le match s'équilibre avant que Hladonik n'entérine la victoire de KV grâce à un but en cage vide. L'Energie conforte sa onzième place tandis que les métallurgistes continuent de sombrer avec une cinquième victoire de rang.

Les Bílí Tygři s'emparent de la cinquième place après une tonitruante victoire contre Litvínov avec deux points pour Flynn et Jelínek.

Mountfield s'impose largement à Ostrava qui chute de nouveau et voit la première place s'éloigner à vive allure. Pourtant Vítkovice prend rapidement les devants et mène 2-0 au début du deuxième vingt. HK réussit à revenir à une longueur au tiers médiant avant d'égaliser à 7 minutes du terme. Les lions emportent tout et passent devant grâce à l'inévitable Lev. Les locaux sortent leur gardien pour tenter de revenir mais encaissent encore deux buts dans la cage vide, le calice est bu jusqu'à la lie. Mountfield maintient sa huitième place au général.

Brno confirme avec une deuxième victoire de suite contre des adversaires de bas de tableau, cette fois il l'emporte à Kladno avec un blanchissage de Furch (23 arrêts) et 2 points de Pospíšil.

hcmotor.cz Le Motor renverse le BK et revient dans le bon groupe

Le Motor remporte une victoire précieuse en vue du maintien devant ses partisans face à Mladá Boleslav. Dans un premier tiers équilibré, Lunter donne l'avantage au BK.Les automobilistes démarrent au tiers médiant et égalisent dès la reprise grâce à Koláček lancé seul à toute vitesse dans l'axe. Les efforts locaux portent leurs fruits, Vondrka en solitaire donne l'avantage d'un bon revers. Au début du dernier tiers, Lintuniemi profite d'un powerplay pour égaliser. Un gros efforts des verts en milieu de tiers permet à ceux-ci de marquer à deux reprises coup sur coup. La messe semble dite. Hanzl réduit l'écart à peine une minute plus tard pour maintenir la voiture sur la route. Le Motor donne tout et pousse de toutes ses forces, sort son gardien et met une pression maximale, Vráblík arrache l'égalisation dans un grondement de tonnerre à l'ultime seconde de jeu ! České Budějovice conserve l'initiative en prolongation et logiquement l'emporte grâce à Štencel.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Jan Eberle (Mountfield HK)

** : Martin Hanzl (Motor České Budějovice)

*** : Jan Eberle (Mountfield HK)

** : Martin Hanzl (Motor České Budějovice)

* : Dávid Gríger (Energie Karlovy Vary)











