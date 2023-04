Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Le titre sera défendu Les Oceláři arrachent une victoire étriquée à Pardubice au match 7 et rejoignent leur cinquième finale consécutive Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 15/04/2023 à 00:46 Tweeter

Oceláři Třinec : 1-2 (3-4)



hcdynamo.cz Le Dynamo se brise sur Kacetl, Třinec va en finale

Match 7 et final de cette haletante série entre le Dynamo impitoyable leader de la saison régulière et les Oceláři, triple champions en titre. Le vainqueur de cet ultime match rejoindra la finale, il ne peut y en avoir qu'un seul.

Comme d'habitude, le Dynamo démarre fort et se porte vers l'avant. Sous pression, les visiteurs concèdent une première faute mais comme toujours les locaux ne parviennent pas à faire sauter le verrou. Les chevaux conservent leur vitalité et finissent par être récompensés. Čerešňák envoie un missile de la bleue et déjoue Kacetl battu (1-0).

La joie est de courte durée pour les locaux qui se font surprendre sur l'une des rares occasions de Třinec. Voženílek derrière la cage remet dans le cercle droit à Hrňa qui a été laissé complètement seul, sa reprise fait mouche (1-1).

La deuxième période est plutôt équilirée et disputée, mais hermétiquement fermée défensivement. Une pénalité sifflée contre les locaux, permet aux dragons de presser mais sans résultat.

Pardubice domine la fin du tiers sans succès, les vilains coups se multiplient mais seuls les locaux sont pénalisés. Ils tuent la pénalité sans trop de problème. Mais les visiteurs restent à l'offensive et finissent par passer devant. Čukste lance de loin et profite de l'écran devant la cage locale pour trouver l'ouverture (1-2).

Le Dynamo repart mais ne peut égaliser avant la deuxième sirène, même en powerplay. Le dernier tiers voit le scénario usé jusqu'à la corde de Třinec se répéter inlassablement. Acculé en défense le champion en titre ne fait plus rien et subit l'orage de Pardubice. Kacetl tient bon et écoeure les tireurs locaux incapables de trouver l'ouverture. Le gardien local sort et la pression est infernale les dernières minutes de jeu. Le portier visiteur pousse la cage, l'arbitre accorde un tir de pénalité puisqu'il ne reste que trois secondes de jeu. Hyka s'élance, il faut marquer ou mourir. Le banc et toute l'arena retiennent leur souffle. Il déborde bien le gardien côté droit, mais son tir en rase motte s'écrase sur la botte de Kacetl. Echec et mat !

Les Oceláři complètement dominé sur tout le match, comme sur la série d'ailleurs, ont encore réussi à tenir et éliminent leur adversaire, cela fait trois tours que cette stratégie défensive fonctionne à merveille. Le triple champion en titre ira défendre son titre en finale pour sa cinquième finale d'affilée. Le Dynamo flamboyant toute la saison et en quarts de finale aura été complètement muet dans cette demi-finale et sort tristement devant son incroyable public.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Ondřej Kacetl

** : Peter Čerešňák

* : Kārlis Čukste Dynamo Pardubice -: 1-2Match 7 et final de cette haletante série entre le Dynamo impitoyable leader de la saison régulière et les Oceláři, triple champions en titre. Le vainqueur de cet ultime match rejoindra la finale, il ne peut y en avoir qu'un seul.Comme d'habitude, le Dynamo démarre fort et se porte vers l'avant. Sous pression, les visiteurs concèdent une première faute mais comme toujours les locaux ne parviennent pas à faire sauter le verrou. Les chevaux conservent leur vitalité et finissent par être récompensés.envoie un missile de la bleue et déjouebattuLa joie est de courte durée pour les locaux qui se font surprendre sur l'une des rares occasions de Třinec.derrière la cage remet dans le cercle droit àqui a été laissé complètement seul, sa reprise fait moucheLa deuxième période est plutôt équilirée et disputée, mais hermétiquement fermée défensivement. Une pénalité sifflée contre les locaux, permet aux dragons de presser mais sans résultat.Pardubice domine la fin du tiers sans succès, les vilains coups se multiplient mais seuls les locaux sont pénalisés. Ils tuent la pénalité sans trop de problème. Mais les visiteurs restent à l'offensive et finissent par passer devant.lance de loin et profite de l'écran devant la cage locale pour trouver l'ouvertureLe Dynamo repart mais ne peut égaliser avant la deuxième sirène, même en powerplay. Le dernier tiers voit le scénario usé jusqu'à la corde de Třinec se répéter inlassablement. Acculé en défense le champion en titre ne fait plus rien et subit l'orage de Pardubice.tient bon et écoeure les tireurs locaux incapables de trouver l'ouverture. Le gardien local sort et la pression est infernale les dernières minutes de jeu. Le portier visiteur pousse la cage, l'arbitre accorde un tir de pénalité puisqu'il ne reste que trois secondes de jeu.s'élance, il faut marquer ou mourir. Le banc et toute l'arena retiennent leur souffle. Il déborde bien le gardien côté droit, mais son tir en rase motte s'écrase sur la botte de. Echec et mat !Les Oceláři complètement dominé sur tout le match, comme sur la série d'ailleurs, ont encore réussi à tenir et éliminent leur adversaire, cela fait trois tours que cette stratégie défensive fonctionne à merveille. Le triple champion en titre ira défendre son titre en finale pour sa cinquième finale d'affilée. Le Dynamo flamboyant toute la saison et en quarts de finale aura été complètement muet dans cette demi-finale et sort tristement devant son incroyable public.*** : Ondřej Kacetl** : Peter Čerešňák* : Kārlis Čukste

© 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur