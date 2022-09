Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Les favoris tombent d'entrée Les favoris de l'extraliga tchèque : le Sparta, Třinec, Hradec Králové ont tous perdu en ouverture. Le Dynamo s'impose mais au forceps. Les outsiders : České Budějovice, Mladá Boleslav, Liberec ou le Vítkovice se placent, Olomouc suit Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 17/09/2022 à 10:39 Tweeter

Motor České Budějovice : 0-2

Verva Litvínov - Vítkovice Ridera : 2-3

BK Mladá Boleslav - Sparta Prague : 4-2

Škoda Plzeň - HC Olomouc : 1-2

Rytíři Kladno - Dynamo Pardubice : 4-5 ap

Mountfield HK - Bílí Tygři Liberec : 1-2 ap



Photographe : LukᚠFilipec pour hcocelari.cz Hrachovina et le Motor glacent Třinec le triple champion

Le Motor réussit un excellent coup en démarrant sa saison par une nette victoire à Třinec chez le triple champion en titre. Dès l'entame du match, Hovorka envoie un missile dans la cage locale pour son premier tir dans son premier match en extraliga. En powerplay, Hanzl dans le slot double la mise pour České Budějovice. Les Oceláři mitraillent durant les deux derniers tiers mais ils ne parviendront pas à battre Hrachovina qui blanchit avec 44 arrêts !

Le Sparta Prague vice-champion en titre et encore renforcé commence sa saison par un camouflet sur la glace de Mladá Boleslav. Les lions commencent en trombe, Stříteský et Šmerha leur donnent deux longueurs d'avance. Les Praguois réduisent l'écart peu après mais se font de nouveau distancer au tiers médiant. Vitouch parvient à remettre les spartiates au contact. Le Sparta dominé tout le match sombre au dernier tiers et Stransky en powerplay enfonce le clou pour assur la victoire du BK, seule équipe a l'avoir emporté à domicile en ce jour. A noter la bonne soirée de l'attaquant slovaque Lántoši qui a compté trois points.

Les Bílí Tygři réussissent un bon coup en allant l'emporter sur la glace de Hradec Králové. Les deux équipes se neutralisent pendant 45 minutes. Finalement Pavlík d'un slap de la bleue donne l'avantage à Mountfield. Liberec renverse le sort en fin de partie en powerplay, depuis le cercle droit Filippi vient déjouer Růžička et égalise. Il faut disputer une prolongation pour départager les félins, celle-ci tourne court car les locaux évoluent en infériorité. Filippi met en retrait pour Balinskis qui vient donner la victoire aux tigres blancs.

hokej.cz Zohorna marque un hat-trick donne la victoire au Dynamo

Le Dynamo Pardubice est le seul favori qui l'a emporté pour ce premier match mais il a peiné sur la glace de Kladno. Les Rytíři prennent les devants rapidement en powerplay par Kubík Oceláři Třinec -: 0-2Verva Litvínov -: 2-3- Sparta Prague : 4-2Škoda Plzeň -: 1-2Rytíři Kladno -: 4-5 apMountfield HK -: 1-2 apLeréussit un excellent coup en démarrant sa saison par une nette victoire àchez le triple champion en titre. Dès l'entame du match,envoie un missile dans la cage locale pour son premier tir dans son premier match en extraliga. En powerplay,dans le slot double la mise pour České Budějovice. Les Oceláři mitraillent durant les deux derniers tiers mais ils ne parviendront pas à battrequi blanchit avec 44 arrêts !Levice-champion en titre et encore renforcé commence sa saison par un camouflet sur la glace de. Les lions commencent en trombe,etleur donnent deux longueurs d'avance. Les Praguois réduisent l'écart peu après mais se font de nouveau distancer au tiers médiant.parvient à remettre les spartiates au contact. Le Sparta dominé tout le match sombre au dernier tiers eten powerplay enfonce le clou pour assur la victoire du BK, seule équipe a l'avoir emporté à domicile en ce jour. A noter la bonne soirée de l'attaquant slovaquequi a compté trois points.Lesréussissent un bon coup en allant l'emporter sur la glace de. Les deux équipes se neutralisent pendant 45 minutes. Finalementd'un slap de la bleue donne l'avantage à Mountfield. Liberec renverse le sort en fin de partie en powerplay, depuis le cercle droitvient déjoueret égalise. Il faut disputer une prolongation pour départager les félins, celle-ci tourne court car les locaux évoluent en infériorité.met en retrait pourqui vient donner la victoire aux tigres blancs.Leest le seul favori qui l'a emporté pour ce premier match mais il a peiné sur la glace de. Les Rytíři prennent les devants rapidement en powerplay par Klepiš rate même l'occasion de doubler la mise sur un tir de pénalité bloqué par Will. Le Dynamo égalise et passe devant au début du deuxième vingt grâce à un doublé de Zohorna. Mais à peine vient-il de prendre les commandes que sa défense fait une énorme erreur et laisse Michnáč seul en break qui égalise. Kladno joue sans complexe et repasse devant grâce à Beran qui pousse au fond son propre rebond. Une nouvelle faute de la défense de Pardubice permet à Kubík de partir seul en break et de doubler l'avance des chevaliers. A force de tentatives, Poulíček pousse un rebond au fond pour rapprocher les siens à moins de 5 minutes du terme. Kladno s'arc-boute sur sa cage pour tenir son avance. Pardubice sort son gardien, et Zohorna campé au second poteau pousse au fond il arrache l'égalisation à 1'05 du terme et complète le hat-trick. La prolongation est disputée et équilibrée. Finalement une belle offensive visiteuse met un terme à la partie. Hyka dévie de l'autre côté pour Říčka qui d'un one-timer fusille Bow et donne la victoire au Dynamo.

Vítkovice remporte son premier match sur la glace de Litvínov grâce à ses renforts étrangers qui ont parfaitement fonctionnés. Mueller compte deux buts, trois points de Krieger et deux assistances pour Mikúš. Bukarts a lui marqué le but de la victoire.

Olomouc s'impose aussi à l'extérieur sur la glace de Plzeň dans une rencontre dominée.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Tomáš Zohorna (Dynamo Pardubice)

** : Dominik Hrachovina (Motor České Budějovice)

