TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Les Indiens assurent Les Indiens de Plzeň font chuter Praha pour rester à l'embuscade. Mountfield, Brno et Karlovy Vary mènent la chasse aux bonnes place. Litvínov se replace dans la course aux playoffs tandis que le Dynamo Pardubice continue sa course en tête Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 29/01/2023 à 20:43

Verva Litvínov - Motor České Budějovice : 1-0 TAB

Mountfield HK - Rytíři Kladno : 4-2

Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec : 3-0

HC Olomouc - Energie Karlovy Vary : 3-4

Škoda Plzeň - Sparta Praha : 4-3

BK Mladá Boleslav - Dynamo Pardubice : 3-5



hcplzen.cz Les Indiens de Plzeň gagnent un match musclé contre Praha

Plzeň qui reste sur deux revers d'affilée espère se relancer à domicile mais face au Sparta invaincu depuis sept parties ce ne sera pas aisé. Les Indiens prennent le match par le bon bout et ouvrent la marque au premier vingt grâce à une déviation devant la cage de Mertl - Motor České Budějovice : 1-0 TAB- Rytíři Kladno : 4-2- Bílí Tygři Liberec : 3-0HC Olomouc -: 3-4- Sparta Praha : 4-3BK Mladá Boleslav -: 3-5qui reste sur deux revers d'affilée espère se relancer à domicile mais face auinvaincu depuis sept parties ce ne sera pas aisé. Les Indiens prennent le match par le bon bout et ouvrent la marque au premier vingt grâce à une déviation devant la cage de Les visiteurs parviennent à égaliser en infériorité, alors que Konečný subtilise un puck à la ligne bleue et gagne son duel solitaire face au portier local. Poussés par leur public, les locaux reviennent devant par l'inévitable Rekonen. Plzeň réussit à doubler son avantage dès la reprise du troisième tiers grâce à Kodýtek. Les Pragois mettent les bouchées doublent et parviennent à égaliser avec deux buts inscrits en à peine une minute. Plus rien ne bouge jusqu'à une séance de tirs au but qui voient les Indiens mettre fin à la série de victoires du Sparta. Plzeň remonte à la septième place du général.

Le Dynamo enchaîne une huitième victoire de suite en s'imposant sur la glace de Mladá Boleslav avec un doublé et trois points de Sedlák. Un gouffre se creuse entre Pardubice et ses poursuivants.

Victoire logique de Mountfield à domicile face à Kladno mais pas forcément si facile. Malgré une intense domination pendant les quarante premières minutes, les locaux doivent se contenter d'un score de parité 1-1. Ils repassent en vingt dès l'entame du dernier tiers mais se font égaliser de nouveau peu après. Cingel profite d'un powerplay pour remettre les locaux devants en fin de partie avant un dernier but en cage vide. Perret marque trois assistances dans cette rencontre.

La Kometa confirme son retour aux affaires avec une troisième victoire de rang en glaçant Liberec. Deuxième blanchissage de suite pour Furch (33 arrêts). Pospíšil signe encore une soirée à deux points. Brno occupe désormais la neuvième place. Les tigres blancs échouent pour leur part à entrer dans le top 4.

L'Energie remporte un succès arraché sur la glace d'Olomouc mais qui lui permet de prendre la dixième place. Même si les coqs dominent globalement la rencontre, le score est serré. Les locaux prennent l'avantage deux fois mais se font rejoindre à chaque fois. On se dirige donc tout naturellement vers une prolongation. Dans les derniers instants, Jiskra et Kohout partent en break, le premier sert le second qui trouve la faille à l'ultime seconde de jeu ! Echec et mat.

Litvínov remporte sur le fil une victoire clé dans la course aux playoffs contre le Motor. České Budějovice a dominé la partie mais n'a pas pu déjouer Zajíček qui blanchit avec 31 arrêts. Le Verva ne peut pas non plus marquer et il faut une séance de tirs aux buts pour que les pétrochimistes l'emportent sur le fil et récupèrent pour l'instant la dernière place qualificative pour les séries.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Jordann Perret (Mountfield HK)

** : Dominik Furch (Kometa Brno)

*** : Jordann Perret (Mountfield HK)

** : Dominik Furch (Kometa Brno)

* : Lukáš Sedlák (Dynamo Pardubice)











