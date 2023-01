Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Les Indiens reviennent de loin Plzeň renverse sur le fil un match compliqué pour rester bien placé. Pardubice et Vítkovice continuent leur course en tête de la ligue. Le Sparta monte sur le podium. Mladá Boleslav assure en milieu de tableau tandis que plus bas, Litvínov et Karlovy Vary rebondissent Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 20/01/2023 à 21:01 Tweeter

Škoda Plzeň : 3-4 ap

Energie Karlovy Vary - Rytíři Kladno : 4-2

BK Mladá Boleslav - Oceláři Třinec : 1-0

Vítkovice Ridera - Bílí Tygři Liberec : 2-0

HC Olomouc - Verva Litvínov : 1-8

Dynamo Pardubice - Mountfield HK : 4-1

Sparta Praha - Kometa Brno : 5-3



hcplzen.cz Les Indiens de Plzeň reviennent de loin face au Motor

Plzeň s'est fait des frayeurs face au Motor et l'emporte sur le fil. Une excellente première partie de rencontre des locaux leur permet de mener 3-1 après 40 minutes. Schleiss rapproche le score au début du dernier vingt avant que Kodýtek n'égalise en fin de partie. České Budějovice se tire une balle dans le pied en prolongation en commettant une faute, Zámorský en profite pour donner une victoire inespérée aux Indiens qui repassent cinquièmes.

Le Dynamo conserve son fauteuil de tôlier en remportant une victoire tranquille dans le derby contre Mountfield. Pardubice profite de son powerplay pour ouvrir la marque au premier tiers par Vondráček, le même joueur double la mise au tiers médiant mais cette fois en infériorité ! Les lions réduisent l'écart en dernier vingt, mais Sedlák enfonce le clou en powerplay avant un ultime but en cage vide. Troisième revers de suite pour Mountfield qui voit son avance fondre bien vite.

Vítkovice reste sur la deuxième marche du podium avec une victoire à domicile contre Liberec avec un solide blanchissage pour Stezka qui repousse les 31 lancers.

Plus de peur que de mal pour Praha qui domine la Kometa et profite des revers du dragon pour passer deuxième. Longtemps devant le Sparta se fait rejoindre à moins de cinq minutes du terme mais Buchtele parvient à redonner l'avantage aux locaux à deux minutes de la sirène finale avant un ultime but en cage vide.

Mladá Boleslav remporte un match serré devant ses partisans face aux Oceláři qui s'inclinent pour la deuxième fois de suite. Dans une partie tendue légèrement dominée par les visiteurs le score ne bouge pas jusqu'à la toute fin. Söderlund déjoue enfin le gardien silésien à 1'14 de la sirène finale, la messe est dite et Novotný blanchit avec 27 arrêts.

Photographe : Kamila Stříteská pour hcvl.cz Litvínov pulvérise Olomouc sur un score sans appel

Olomouc a litéralement explosé à domicile avec un terrible 8-1 essuyé contre Litvínov. A la fin du premier tiers les visiteurs menaient déjà 4-0 avec un doublé de Hlava. Les pétrochimistes ajoutent encore 3 buts au tiers médiant et Hlava complète son tour du chapeau. Abdul inscrit un doublé et trois points, même total pour Jaks, Estephan, Stránský et Freibergs. Zdráhal marque lui deux buts.

Karlovy Vary remporte un match précieux à domicile et repasse dans les douze qualifiés pour les séries en déjouant les Rytíři qui s'enfoncent encore un peu plus à la dernière place. Un excellent premier vingt permet à l'Energie de marquer trois buts, même si Jágr réduit l'écart en powerplay pour son deuxième but et 9ème point de la saison. Indrák marque au deuxième vingt et remet les visiteurs à une longueur. KV s'éloigne définitivement grâce à un pénalty en dernière période.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Nicolas Hlava (Verva Litvínov)

** : Petr Zámorský (Škoda Plzeň)

