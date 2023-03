Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Les tigres blancs règnent chez le lion Les Bílí Tygři remportent une belle victoire à l'extérieur pour mener la série. Le Sparta Praha gagne également son premier match Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 19/03/2023 à 19:55 Tweeter

Sparta Praha - Oceláři Třinec : 3-2 (1-0)

Mountfield HK - Bílí Tygři Liberec : 2-4 (0-1)



Photographe : Profimedia Les Bílí Tygři dominent Mountfield au premier match

Mountfield démarre ses playoffs face aux Bílí Tygři qui ont eu tous les maux du monde de passer les huitièmes de finale. Le premier tiers est de bon niveau, dominé par les locaux mais il s'achève sur un score vierge. Il ne fallait pas revenir en retard à son siège de la CPP Arena car dès la 22ème seconde les locaux ouvrent la marque. Lev met à la cage, le portier visiteur bloque mal, Cingel lancé comme une balle vient pousser au fond dans une clameur. Liberec renverse la tendance et domine nettement le tiers médiant, logiquement il parvient à égaliser. Frolík dans l'angle lance, Kiviaho repousse au deuxième poteau où Balinskis n'a plus qu'à pousser dans la cage ouverte. Les visiteurs reviennent bien au début du dernier vingt mais se font contrer, Perret part seul Kolmann le ceinture ce qui provoque un tir de pénalité. Klíma s'élance assez vite et le convertit d'un bon lancer côté plaque. Le rythme baisse et les deux équipes se neutralisent, les locaux espèrent assez endormir le match jusqu'au bout, erreur fatale ! A cinq minutes du terme, Rychlovský - Oceláři Třinec : 3-2 (1-0)Mountfield HK -: 2-4 (0-1)démarre ses playoffs face auxqui ont eu tous les maux du monde de passer les huitièmes de finale. Le premier tiers est de bon niveau, dominé par les locaux mais il s'achève sur un score vierge. Il ne fallait pas revenir en retard à son siège de la CPP Arena car dès la 22ème seconde les locaux ouvrent la marque.met à la cage, le portier visiteur bloque mal,lancé comme une balle vient pousser au fond dans une clameur. Liberec renverse la tendance et domine nettement le tiers médiant, logiquement il parvient à égaliser.dans l'angle lance,repousse au deuxième poteau oùn'a plus qu'à pousser dans la cage ouverte. Les visiteurs reviennent bien au début du dernier vingt mais se font contrer,part seulle ceinture ce qui provoque un tir de pénalité.s'élance assez vite et le convertit d'un bon lancer côté plaque. Le rythme baisse et les deux équipes se neutralisent, les locaux espèrent assez endormir le match jusqu'au bout, erreur fatale ! A cinq minutes du terme, Zachar et termine dans son propre but, les BTL égalisent ! Le temps défile, Melancon s'échappe en break mais se fait accrocher à moins de deux minutes du terme. Un ultime powerplay que les Bílí Tygři exploitent parfaitement. Najman dévie angle droit pour Flynn sa reprise impeccable vient faire exploser les filets juste sous la transversale dans un silence glacial sauf dans le virage réservé aux bouillants fans de Liberec. Il reste 1'37 à jouer, ça sent le sapin pour les locaux qui prennent leur temps mort. Le capitaine des tigres blancs va réaliser dans la foulée un exploit personnel, Jelínek contre à toute allure, élimine le défenseur, fixe le gardien au premier poteau mais revient au centre et d'un mouvement parfait glisse au fond. Mountfield est hagard, KO. Les locaux sortent quand même le gardien, mais rien n'y fait. Frolík contre et lance au loin vers la cage vide mais son tir touche le montant. Une bagarre éclate à la fin de partie mais l'arbitre ne sanctionne pas. Les Bílí Tygři remportent une bonne première victoire à l'extérieur. Match 2 dès demain toujours à Hradec Králové.

hcocelari.cz Kovář et le Sparta Praha font chuter Třinec au match 1

C'est en quarts de finale des playoffs qu'on retrouve l'affiche de la dernière finale d'extraliga entre le Sparta finaliste malheureux l'an passé mais favori cette année et le triple champion en titre, Třinec. Les locaux poussés par 13 250 fans démarrent bien la partie et font le jeu. A la mi-tiers ils débloquent enfin leur compteur. Une sortie hasardeuse de Mazanec derrière la cage porifte à Gustaf Thorell qui remet dans l'axe pour Safin dont la reprise fait trembler les filets. Peu après les visiteurs malmenés sont pénalisés, Vauhkonen d'un lancer puissant de la bleue double la mise dans une ambiance de feu. Le deuxième tiers s'équilibre et les deux équipes se livrent un bien beau duel. Kovář reste impérial sur sa ligne tandis que l'offensive spartiate creuse l'écart. Kousal d'un bon lancer depuis le cercle gauche donne le 3-0. Profitant d'un powerplay dès la reprise du dernier tiers, les dragons débloquent leur compteur. Marcinko dépose une offrande au second poteau où Růžička n'a plus qu'à pousser dans l'angle ouvert. Les deux équipes livrent un duel de titans mais les visiteurs s'en sortent mieux. Un énorme effort de Daňo derrière la cage permet aux il fait mine de contourner mais centre, le palet ricoche sur le patin deet termine dans son propre but, les BTL égalisent ! Le temps défile, Melancon s'échappe en break mais se fait accrocher à moins de deux minutes du terme. Un ultime powerplay que les Bílí Tygři exploitent parfaitement.dévie angle droit poursa reprise impeccable vient faire exploser les filets juste sous la transversale dans un silence glacial sauf dans le virage réservé aux bouillants fans de Liberec. Il reste 1'37 à jouer, ça sent le sapin pour les locaux qui prennent leur temps mort. Le capitaine des tigres blancs va réaliser dans la foulée un exploit personnel,contre à toute allure, élimine le défenseur, fixe le gardien au premier poteau mais revient au centre et d'un mouvement parfait glisse au fond. Mountfield est hagard, KO. Les locaux sortent quand même le gardien, mais rien n'y fait.contre et lance au loin vers la cage vide mais son tir touche le montant. Une bagarre éclate à la fin de partie mais l'arbitre ne sanctionne pas. Les Bílí Tygři remportent une bonne première victoire à l'extérieur. Match 2 dès demain toujours à Hradec Králové.C'est en quarts de finale des playoffs qu'on retrouve l'affiche de la dernière finale d'extraliga entre lefinaliste malheureux l'an passé mais favori cette année et le triple champion en titre,. Les locaux poussés par 13 250 fans démarrent bien la partie et font le jeu. A la mi-tiers ils débloquent enfin leur compteur. Une sortie hasardeuse dederrière la cage porifte àqui remet dans l'axe pour Safin dont la reprise fait trembler les filets. Peu après les visiteurs malmenés sont pénalisés,d'un lancer puissant de la bleue double la mise dans une ambiance de feu. Le deuxième tiers s'équilibre et les deux équipes se livrent un bien beau duel.reste impérial sur sa ligne tandis que l'offensive spartiate creuse l'écart.d'un bon lancer depuis le cercle gauche donne le 3-0. Profitant d'un powerplay dès la reprise du dernier tiers, les dragons débloquent leur compteur.dépose une offrande au second poteau oùn'a plus qu'à pousser dans l'angle ouvert. Les deux équipes livrent un duel de titans mais les visiteurs s'en sortent mieux. Un énorme effort de Daňo derrière la cage permet aux Oceláři de conserver la rondelle. Adámek canonne de la bleue, Kovář repousse mais Marcinko est le premier sur le rebond dans le coin, il réduit l'écart à une unité. Mais malgré leurs efforts les métallurgistes ne reviendront pas. Première victoire pour Praha dans ces playoffs qui inflige au triple champion sa première défaite en séries. Deuxième match dès demain, toujours dans la capitale.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Uvis Jānis Balinskis (Bílí Tygři Liberec)

** : Pavel Kousal (Sparta Praha)

