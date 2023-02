Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Les tigres blancs rugissent Sixième victoire consécutive pour les Bílí Tygři au contact désormais des meilleures places Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 22/02/2023 à 20:18 Tweeter

Bílí Tygři Liberec : 3-4 (2-1, 0-2, 1-1)



hcmotor.cz Les Bílí Tygři gagnent à České Budějovice pour un 5e succès

Le Motor en lutte pour sa survie pour encore ou tout perdre, ou tout gagner en raccrochant un siège pour les playoffs. Il reste sur une excellente victoire à l'extérieur et veut confirmer à domicile. Dans son match avancé de la journée de vendredi (49ème) il reçoit Liberec vainqueur de ses cinq dernières rencontres et qui espère encore adhérer au top 4. Un duel très déséquilibré en faveur des visiteurs, en tout cas sur le papier.

La partie débute rapidement côté visiteur, Hanzl contourne la cage et lance de loin, sur la trajectoire du lancer, Valský dévie au fond (1-0).

Joie de courte durée pour le public, il faut une minute pile pour que les tigres blancs égalisent. Melancon lance de la bleue dans le trafic, Birner est à la déviation pour remettre les deux équipes dos à dos (1-1).

Liberec est plus dangereux dans ce tiers mais ne parvient pas à passer devant. Sur un powerplay en fin de période, le Motor frappe une seconde fois. Vondrka derrière la cage glisse au premier poteau pour Dzierkals dont le onte-timer finit au fond (2-1).

Dès la reprise du deuxième tiers, une énorme boulette de la défense locale permet à Šír de se retrouver seul en break, il gagne son duel et égalise après moins de deux minutes de jeu (2-2).

Les Bílí Tygři dominent ce tiers médiant sans pour autant parvenir à passer devant. De plus ils sont souvent pénalisés ce qui permet à České Budějovice de presser mais sans plus de résultat. Dans la dernière minute du tiers, Frolík contre son lancer est repoussé par Strmeň mais le rebond file au deuxième poteau où Melancon reprend de manière imparable (2-3).

Juste après les tigres blancs subissent une double faute. Le Motor n'a pas le temps d'en profiter mais il fait fructifier son double avantage et l'excellent Gulaš plein axe égalise dans une clameur (3-3).

Le Motor accélère encore mais le score ne bouge plus. Liberec se montre dangereux en contre et à l'ultime minute du terme arrache un nouveau but. Šír lancé en solitaire dans l'angle trouve l'ouverture (3-4).

Les locaux prennent leur temps mort et sortent leur gardien, les Bílí Tygři sont encore pénalisés. A six contre quatre, České Budějovice donne tout mais rien n'y fait.

Liberec l'emporte pour la sixième fois d'affilée et revient à une longueur de la quatrième place. Le Motor reste à un point de la relégation avec un match d'avance.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Jan Šír

** : Thomas Melancon

*** : Jan Šír

** : Thomas Melancon

* : Martin Hanzl











