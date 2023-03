Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Les visiteurs en forme Le Sparta Praha et Mountfield l'emportent à l'extérieur et prennent les devants dans leurs séries Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 23/03/2023 à 22:18 Tweeter

Sparta Praha : 2-4 (1-2)

Bílí Tygři Liberec - Mountfield HK : 1-2 ap (1-2)



Photographe : LukᚠFilipec pour hc-ocelari.cz Le Sparta Praha l'emporte à Třinec dans le match 3

Les Oceláři vainqueurs en prolongation du match 2 à Praha ont égalisé la série et la ramènent pour deux matchs chez eux, l'occasion de passer devant ? Le début de match est tendu et les deux équipes se rendent coup pour coup. Mais le Sparta écope d'une pénalité de cinq minutes, l'occasion est belle pour les locaux. Mais ils se plantent complètement. Non seulement ils n'arrivent pas à marquer mais pire encore ils encaissent un but alors qu'ils sont en suppériorité numérique ! Une perte de palet à la bleue permet à Horák de partir seul en break, il gagne son duel et ouvre la marque pour les visiteurs. En toute fin de période cependant la chance sourit aux dragons, Adámek slape de la bleue, le palet rebondit sur la palette de Moravčík, le malheureux défenseur de la capitale déjoue son propre gardien. Le début de deuxième tiers démarre sur les chapeaux de roues. Řepík au premier poteau glisse de l'autre côté pour Sobotka qui remet les spartiates devant Oceláři Třinec -: 2-4 (1-2)Bílí Tygři Liberec -: 1-2 ap (1-2)Lesvainqueurs en prolongation du match 2 àont égalisé la série et la ramènent pour deux matchs chez eux, l'occasion de passer devant ? Le début de match est tendu et les deux équipes se rendent coup pour coup. Mais le Sparta écope d'une pénalité de cinq minutes, l'occasion est belle pour les locaux. Mais ils se plantent complètement. Non seulement ils n'arrivent pas à marquer mais pire encore ils encaissent un but alors qu'ils sont en suppériorité numérique ! Une perte de palet à la bleue permet àde partir seul en break, il gagne son duel et ouvre la marque pour les visiteurs. En toute fin de période cependant la chance sourit aux dragons,slape de la bleue, le palet rebondit sur la palette de, le malheureux défenseur de la capitale déjoue son propre gardien. Le début de deuxième tiers démarre sur les chapeaux de roues.au premier poteau glisse de l'autre côté pourqui remet les spartiates devant après 2'30 de jeu. Joie de courte durée pour les visiteurs qui se font rejoindre 20 secondes plus tard. Daňo évite la sortie de zone remet au premier poteau pour Růžička qui prolonge jusque dans le slot, la reprise de Marcinko permet à Třinec d'égaliser. Le Sparta domine le tiers médiant et parvient à repasser devant au score sur un slap lointain de Kempný. Les métallurgistes dominent nettement le dernier tiers pour égaliser mais en vain. Kovář maintient la porte fermée à double tour. En fin de match, les locaux sortent leur gardien pour jouer l'ultime suppériorité, sans succès. Tomášek marque en cage vide pour assurer la victoire du Sparta qui reprend les commandes dans la série avant un quatrième match demain toujours à

Photographe : Jiří Princ pour hcbilitygri.cz Mountfield s'impose en prolongation à Liberec

Liberec qui a remporté le premier match à l'extérieur avant de perdre le second a fait le plus dur en soutirant une victoire à Mountfield chez lui. Ce match 3 permettrait à l'une des deux formations de passer devant. Au premier tiers les visiteurs font le match et logiquement ouvrent la marque. Perret en break dévie devant l'enclave pour Pavlík qui pousse au fond. Il s'agit du premier point du Français en playoffs. Au tiers médiant ce sont les Bílí Tygři qui poussent le plus fort mais ils ne parviennent pas à déjouer Machovský. Le jeu est houleux avec de nombreuses fautes de part et d'autres, mais les unités spéciales restent muettes. Le deuxième tiers s'achève également sur le plus petit des scores en faveur des visiteurs. Mountfield est à la peine au dernier vingt et multiplie les pénalités. Liberec presse de plus en plus fort et obtient un nouveau powerplay en toute fin de partie. Les locaux sortent alors leur gardien et jouent à six contre quatre. Jelínek dans le haut slot parvient à balayer la rondelle jusqu'au fond des filets des lions alors qu'il reste à peine plus d'une minute de jeu. Il faut donc disputer une prolongation. Celle-ci tourne court, dès la 31ème secondes les locaux sont pénalisés. Jergl à la porte du cercle gauche envoie un tir parfait en pleine lucarne et donne la victoire sur le fil à Hradec Králové qui prend les devants dans la série pour la première fois. Liberec acceuille le match 4 demain pour espérer égaliser.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Vladimír Sobotka (Sparta Praha)

** : Matěj Machovský (Mountfield HK)

