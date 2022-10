Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Lourd coup de pioche des mineurs Vítkovice remporte une victoire tonitruante pour rester second, derrière le Dynamo Pardubice net vainqueur également. Brno passe troisième juste devant Olomouc qui s'est aussi imposé. Les Oceláři et l'Energie continuent leur bonne série Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 21/10/2022 à 21:26 Tweeter

Energie Karlovy Vary - Rytíři Kladno : 4-3

BK Mladá Boleslav - Oceláři Třinec : 2-3 ap

Vítkovice Ridera - Bílí Tygři Liberec : 6-3

HC Olomouc - Verva Litvínov : 5-3

Dynamo Pardubice - Mountfield HK : 5-2

Sparta Prague - Kometa Brno : 2-3



Photographe : Petr Kotala pour hc-vitkovice.cz Dej et Vítkovice déjouent nettement Liberec

Vítkovice en pleine forme et au sommet du classement reçoit Liberec qui reste sur deux courtes défaites et espère rebondir. La partie commence fort pour les tigres blancs, dans le haut slot Balinskis ouvre la marque. Profitant d'un powerplay, Mikúš canonne de la bleue, Kalus dévie au fond et égalise. Dans les derniers instants de la période, Bukarts file seul en break et donne l'avantage aux locaux. Au deuxième tiers c'est l'avalanche sur la tête des visiteurs. Vítkovice marque trois buts en moins de deux minutes, dont un deuxième pour Bukarts. Liberec réduit bien la marque au dernier tiers, mais Krieger sur powerplay assure une nette victoire du Ridera qui occupe fièrement la deuxième place. Première défaite sans prendre de point de la saison pour les Bílí Tygři.

Le Dynamo confirme sa première place en remportant un cinglant succès dans le derby face à son rival de Hradec Králové. Pourtant c'est Mountfield grâce à Smoleňák. Pardubice se reprend bien et marque deux fois en à peine une minute par Kousal et Čerešňák, la partie est renversée. Le cheval galope au tiers médiant et prend le large irrémédiablement en marquant deux fois encore. Si les lions rapprochent le score au début du dernier tiers, Kousal profite d'un powerplay pour inscrire son deuxième but de la partie et assurer la nette victoire de Pardubice, toujours en tête de la ligue.

Brno remporte sa quatrième victoire de suite et s'empare de la dernière place du podium. Le Sparta a domicile a du rendre les armes dans un match pourtant dominé du casque et des épaules. Une fois encore le gardien de la comète, Furch s'offre une performance XXL avec pas moiuns de 35 arrêts. Le club de la capitale, vice-champion en titre, occupe une bien modeste dixième place !

Olomouc reste dans sa bonne dynamique et l'emporte devant ses partisans contre Litvínov qui n'a pas démérité, mais s'incline encore. Très dominateurs au premier tiers, les pétrochimistes terminent devant grâce à Zīle. Les coqs se réveillent au tiers médiant et assènent quatre buts sans réplique. Le Verva rebondit en dernière période, Zdráhal marque deux fois en deux minutes pour redonner l'espoir aux siens. Litvínov presse mais ne peut égaliser, Káňa marque son deuxième but du match en cage vide pour assurer la victoire et la quatrième place pour le HCO.

bkboleslav.cz Třinec remporte une rude bataille à Mladá Boleslav

Quatrième succès consécutif pour Třinec, le champion en titre, complètement métamorphosé après son début de saison catastrophique. Le dragon l'a emporté au forceps sur le glaçon de Mladá Boleslav. Les Oceláři font bien tourner leur powerplay au premier tiers et marquent deux fois en suppériorité numérique. Jeřábek et Růžička se chargent de porter l'estocade. Le BK répond de l'exacte manière au tiers médiant, Kotala et Stransky marquent en powerplay pour égaliser. Les deux équipes se neutralisent jusqu'au coup de sirène finale. Il faut disputer une prolongation, les lions commettent une faute, celle de trop ! Růžička dans le cercle gauche met fin au suspense en concluant la victoire des métallurgistes qui remontent à la septième place.

L'Energie continue sa bonne forme et remporte une troisième victoire consécutive, cette fois en se débarassant non sans frayeur de Kladno. Les Rytíři ouvrent le bal avec un premier but rapide. Les locaux déroulent en fin de période en inscrivant trois buts dont deux en l'espace de 30 secondes, signés Koblasa, Pulpán et Kružík. Karlovy Vary creuse encore son avance au tiers médiant avec un nouveau but. Alors que l'affaire semble faite, Kladno inverse la tendance au dernier tiers. Plekanec et Bláha trouvent la faille pour permettre aux chevaliers de recoller, mais malgré leur débauche d'efforts ils n'égaliseront pas. Karlovy Vary s'empare de la huitième place.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Martin Růžička (Oceláři Třinec)

** : Ondřej Beránek (Energie Karlovy Vary)

