TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Ne pas vendre la peau du lion Les lions de Mountfield sauvent une deuxième balle de match dans la finale et restent en vie Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 27/04/2023 à 06:36

Mountfield HK - Oceláři Třinec : 3-0 (2-3)



Photograhe : Stanislav Souček pour mountfieldhk.cz Miškář et Mountfield remportent le match 5 de la finale

Mountfield a sauvé sa peau en remportant le match 4 en prolongation après trois défaites initiales dans la finale. De retour à domicile, les lions restent dos au mur et doivent continuer de tout gagner s'ils veulent mettre la main sur le titre. Třinec peut conserver son titre dès ce soir en cas de succès à Hradec Králové.

Il ne fallait pas arriver en retard à la CPP Arena dans ce match, en effet il ne fallait que 27 secondes aux locaux pour ouvrir la marque. Une relance complètement ratée d'Adámek qui tombe est récupérée par Miškář qui repique à la cage et glisse dans le five hole d'un revers (1-0).

Dans la foulée, les Oceláři sont pénalisés. Le pressing local est fort mains stérile. HK domine le jeu mais le score ne bouge pas. Les visiteurs peinent à se montrer dangereux, même en powerplay. Le deuxième tiers est disputé et plutôt équilibré sur un rythme agréable. Malgré un powerplay actif les dragons ne peuvent revenir à hauteur car Machovský s'emploie devant les filets locaux. Au quart d'heure de jeu sur un contre parfaitement maîtrisé les locaux font sauter la banque pour la deuxième fois de la rencontre. Okuliar part en break à toute allure à deux contre un poursuivit par deux visiteurs. Le Slovaque fonce et au dernier moment il décale dans le slot pour Pilař qui a bien suivi sa déviation passe mollement entre les pads de Kacetl dont l'impressionnante glissade n'a finalement pas abouti (2-0).

Les deux équipes se neutralisent jusqu'à la deuxième sirène. Mountfield ne lâche pas au dernier tiers et reste sérieux et appliqué. L'accélération des Oceláři se fait sentir mais elle reste peu concluante. Même en suppériorité numérique, le triple champion ne parvient pas à déjouer Machovský. En fin de partie, Třinec sort son gardien. Un tir bloqué permet à Okuliar de récupérer et de lancer au loin pour Zachar qui vient faire trembler la cage vide (3-0).

La messe est dite même s'il reste encore plus de deux minutes à jouer. Les esprits s'échauffent en fin de match et les pénalités pleuvent. Le portier des lions tient sa cage vierge jusqu'au bout et blanchit avec 30 arrêts.

Mountfield sauve une fois encore sa peau et engrange une deuxième victoire de rang dans la finale, la première à domicile. La série retourne à Třinec vendredi, qui a une obligation de victoire sous peine de véritablement se mettre en grande difficultés.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Matěj Machovský

** : Oliver Okuliar

