TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Plzeň vire (déjà) ses entraîneurs ! Après à peine deux matchs de championnat, le HC Škoda Plzeň congédie déjà ses entraîneurs Source : hokej.cz Photo: hcplzen.cz Posté par Hockey Hebdo le 19/09/2022 à 16:34 Tweeter

Photo: hcplzen.cz Kořínek et Bombic nouveaux entraîneurs à Plzeň Force est de constater que la saison a mal démarrée pour le HC Škoda Plzeň, battu lors deux deux premiers matchs (1-2 contre Olomouc et 2-4 contre Vítkovice). Le DG du club, le légendaire Martin Straka au 954 matchs NHL, a pris une décision radicale. Il a congédié le duo d'entraîneurs, Václav Baďouček et Miloš Říha Jr, qui dirigeaient les Indiens depuis l'été 2021.

L'an dernier, Plzeň a terminé sixième de l'extraliga mais avait été éliminé dès les quarts de finale par Mladá Boleslav.

Le duo d'entraîneurs sera remplacé par ceux qui ont mené le club de Plzeň U20 à la victoire en ELJ (le championnat tchèque U20) l'an dernier. Petr Kořínek et František Bombic arrivent donc sur le banc de l'équipe senior pour redresser la barre.

Plzeň joue à domicile dès vendredi contre le Dynamo Pardubice, toujours invaincu lui, un match délicat qui servira de test aux nouveaux coachs.











