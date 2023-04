Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Quatrième couronne Les Oceláři Třinec décrochent leur quatrième titre consécutif et continuent de régner sur le hockey tchèque Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 28/04/2023 à 20:37 Tweeter

Oceláři Třinec - Mountfield HK : 4-1 (4-2)



hcocelari.cz Les Oceláři Třinec remportent un 4e titre consécutif !

Les Oceláři ont déjà raté deux balles de matchs et commencent à douter, de retour à domicile ils peuvent conclure devant leurs partisans s'ils l'emportent. Mountfield a renversé le tempo dans cette finale et espère égaliser à l'extérieur pour s'offrir un septième match à domicile.

Třinec démarre très fort la rencontre et met la pression sur la cage locale. Un épisode à quatre contre quatre ne donne rien. Cependant les dragons continuent de faire le forcing dans cette première période. - Mountfield HK : 4-1Les Oceláři ont déjà raté deux balles de matchs et commencent à douter, de retour à domicile ils peuvent conclure devant leurs partisans s'ils l'emportent. Mountfield a renversé le tempo dans cette finale et espère égaliser à l'extérieur pour s'offrir un septième match à domicile.Třinec démarre très fort la rencontre et met la pression sur la cage locale. Un épisode à quatre contre quatre ne donne rien. Cependant les dragons continuent de faire le forcing dans cette première période. Voženílek bataille dans le coin, récupère la rondelle, remet en retrait dans l'axe pour Marinčin qui ouvre les vannes salué comme il se doit par les fans (1-0).

Les locaux restent dominateurs tout le premier tiers sans plus de résultat. La deuxième période est très disputée, les deux équipes rivalisent de force pour prendre à défaut l'autre mais on assiste encore à un duel de gardien entre Kacetl et Machovský, aucun ne cède et le score en reste là après quarantes minutes. Les métallurgistes sont quand même nettement plus dangereux et une fois devant il est bien difficile d'aller les chercher. Cela promet toutefois un dernier tiers explosif. Mountfield démarre bien la dernière période, Pavlík enrhumme la défense remet en retrait pour Rosandić qui canonne et déjoue le portier local masqué (1-1).

Le rythme baisse et les deux équipes peinent à se montrer dangereuse, le temps file et le score de parité se maintient. Les dragons restent davantage à l'offensive. Nestrašil lance, le portier repousse il récupère et tente de contourner la cage mais est bloqué, Voženílek récupère derrière la cage et glisse au deuxième poteau où la reprise de Hudáček fait trembler les filets à 3'16 de la sirène finale (2-1).

Hradec Králové commence à paniquer et inverse la tendance mais s'encastre dans l'acier silésien. Le temps file, Mountfield sort son gardien et fait le siège du but de Třinec. Nestrašil parvient à s'échapper en break, il déjoue le défenseur adverse et fait trembler le filet désert (3-1).

Malgré tout, le gardien visiteur ne revient pas, et les lions repartent dans l'autre sens. Il ne reste plus beaucoup de temps. Vrána récupère et lance au loin pour Daňo qui marque à son tour en cage vide (4-1).

La messe est dite et le cercueil des lions cloué. Les dernières minutes sont anecdotiques. Třinec célèbre sa victoire, la quatrième de la finale. Les Oceláři remportent leur quatrième titre consécutif et continuent de régner sans partage sur le hockey tchèque. Les dragons s'emparent du troisième et dernier billet accordée à la République pour la CHL (ils y participeront avec le Dynamo Pardubice et Vítkovice).



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Daniel Voženílek

** : Andrej Nestrašil

Etoiles Hockey Hebdo :











