TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Renversant ! Litvínov remporte sa première victoire de la saison en renversant le match. Le Dynamo vire en tête, Mladá Boleslav et Olomouc suivent. En milieu de tableau, Liberec et Brno se sont replacés grâce à leurs victoires du jour. En bas Karlovy Vary se relance Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 02/10/2022 à 22:27

BK Mladá Boleslav - Rytíři Kladno : 4-0

Sparta Prague - Energie Karlovy Vary : 4-5 ap

Škoda Plzeň - Kometa Brno : 3-4 ap

HC Olomouc - Vítkovice Ridera : 5-4 TAB

Dynamo Pardubice - Motor České Budějovice : 6-1

Oceláři Třinec - Bílí Tygři Liberec : 3-4 ap

Verva Litvínov - Mountfield HK : 3-2



Photographe : Vladislav Kollert pour hcverva.cz Litvínov renverse Mountfield pour son 1er succès de la saison

Litvínov qui s'est incliné lors de ses cinq premiers matchs est en crise mais les observateurs attentifs ont remarqué deux défaites en temps supplémentaire aux dernières rencontres. Les pétrochimistes vont ils enfin connaître le succès cette saison, face à Mountfield inconstant, cela ne semble pas forcément acquis. Le premier tiers est haché de pénalités, notamment côté local, les lions finissent par en profiter. Okuliar devant la cage profite de l'errement des défenseurs jaunes pour ouvrir la marque. Hradec Králové continue de dominer au tiers médiant et mitraille le but de Zajíček qui multiplie les interventions. Blain dépose une offrande au deuxième poteau à Smoleňák qui pousse dans le but ouvert et double la mise. Estephan obtient un tir de pénalité mais ne parvient pas à remettre le Verva dans le match, rien ne va plus pour les locaux qui se dirigent vers une nouvelle défaite. Litvínov revient transformé au dernier vingt, dès la reprise, Kudrna part seul en break et débloque le compteur pétrochimiste après 14 secondes. Dans la foulée Mountfield est sanctionné, Estephan feinte le slap mais remet parfaitement au second poteau, Kudrna pousse au fond et égalise dans une immense clameur. Les locaux poussent et les visiteurs sont pénalisés à la mi-tiers. Zīle canonne de la bleue, Kiviaho repousse, Sukeľ dans le slot au lieu de reprendre, dévie dans l'angle pour Stránský qui donne l'avantage à - Rytíři Kladno : 4-0Sparta Prague -: 4-5 apŠkoda Plzeň -: 3-4 ap- Vítkovice Ridera : 5-4 TAB- Motor České Budějovice : 6-1Oceláři Třinec -c : 3-4 ap- Mountfield HK : 3-2qui s'est incliné lors de ses cinq premiers matchs est en crise mais les observateurs attentifs ont remarqué deux défaites en temps supplémentaire aux dernières rencontres. Les pétrochimistes vont ils enfin connaître le succès cette saison, face àinconstant, cela ne semble pas forcément acquis. Le premier tiers est haché de pénalités, notamment côté local, les lions finissent par en profiter.devant la cage profite de l'errement des défenseurs jaunes pour ouvrir la marque. Hradec Králové continue de dominer au tiers médiant et mitraille le but dequi multiplie les interventions. Blain dépose une offrande au deuxième poteau àqui pousse dans le but ouvert et double la mise.obtient un tir de pénalité mais ne parvient pas à remettre le Verva dans le match, rien ne va plus pour les locaux qui se dirigent vers une nouvelle défaite. Litvínov revient transformé au dernier vingt, dès la reprise,part seul en break et débloque le compteur pétrochimiste après 14 secondes. Dans la foulée Mountfield est sanctionné,feinte le slap mais remet parfaitement au second poteau,pousse au fond et égalise dans une immense clameur. Les locaux poussent et les visiteurs sont pénalisés à la mi-tiers.canonne de la bleue,repousse,dans le slot au lieu de reprendre, dévie dans l'angle pourqui donne l'avantage à Zajíček tient bon. Première victoire enfin pour Litvínov qui reste dernier mais à égalité de point avec Karlovy Vary et à une longueur de Plzeň avec un match de moins. Son match en retard se jouera mardi à Karlovy Vary, autant dire qu'il sera capital pour sortir de l'ornière.

Le Dynamo Pardubice s'empare de la tête de l'extraliga en écrasant České Budějovice qui s'incline pour la quatrième fois de suite et est en plein doute. Le Motor avait pourtant bien démarré avec l'ouverture du score signé Hovorka dès la première minute de jeu. Kousal ne tardait pas à égaliser. Les chevaux inscrivaient deux buts au tiers médiant pour prendre le large, puis encore trois au dernier vingt. Radil et Zohorna inscrivent trois points chacun dans cette démonstration de force.

Mladá Boleslav a fait le métier devant ses partisans en surclassant Kladno et monte sur la dernière marche du podium. Nettement dominateurs, les locaux ont fait le jeu durant 60 miunutes sans jamais relâcher la pression. Stransky marque en cage vide pour assurer la victoire et signer une soirée à trois points. 16 arrêts ont suffit à Novotný pour blanchir.

Olomouc se maintient à la quatrième place grâce à un succès arraché après une très longue séance de tirs au but contre Vítkovice qui glisse deuxième. Côté mineurs, Lakatoš compte trois points, Bukarts et Mikúš deux. Côté coqs, Orsava et Nahodil ont marqué deux points. C'est d'ailleurs ce dernier qui marque le tir au but vainqueur.

Photographe : LukᚠFilipec pour hcocelari.cz Les Bílí Tygři s'imposent en prolongation à Třinec

Třinec qui semble enfin s'être élancé après deux bon succès reçoit Liberec qui reste sur trois revers en temps supplémentaire. L'inévitable Daňo ouvre le score pour les dragons en powerplay, mais Vlach égalise avant la première sirène. Litvínov. Le match est complètement renversé, Mountfield presse pour revenir en fin de partie maistient bon. Première victoire enfin pour Litvínov qui reste dernier mais à égalité de point avec Karlovy Vary et à une longueur de Plzeň avec un match de moins. Son match en retard se jouera mardi à Karlovy Vary, autant dire qu'il sera capital pour sortir de l'ornière.Les'empare de la tête de l'extraliga en écrasantqui s'incline pour la quatrième fois de suite et est en plein doute. Le Motor avait pourtant bien démarré avec l'ouverture du score signédès la première minute de jeu.ne tardait pas à égaliser. Les chevaux inscrivaient deux buts au tiers médiant pour prendre le large, puis encore trois au dernier vingt.etinscrivent trois points chacun dans cette démonstration de force.a fait le métier devant ses partisans en surclassantet monte sur la dernière marche du podium. Nettement dominateurs, les locaux ont fait le jeu durant 60 miunutes sans jamais relâcher la pression.marque en cage vide pour assurer la victoire et signer une soirée à trois points. 16 arrêts ont suffit àpour blanchir.se maintient à la quatrième place grâce à un succès arraché après une très longue séance de tirs au but contrequi glisse deuxième. Côté mineurs,compte trois points,etdeux. Côté coqs,etont marqué deux points. C'est d'ailleurs ce dernier qui marque le tir au but vainqueur.qui semble enfin s'être élancé après deux bon succès reçoitqui reste sur trois revers en temps supplémentaire. L'inévitableouvre le score pour les dragons en powerplay, maiségalise avant la première sirène. Růžička remet le triple champion en titre devant encore en suppériorité mais les tigres blancs égalisent encoregrâce à Faško-Rudáš. Dès la reprise ce sont les Bílí Tygři qui passent devant en avantage numérique par Frolík . Les unités spéciales décidément décisives permettent aux d'égaliser avant la fin. Il faut disputer une prolongation, Birner récupère et sert Melancon qui lance, le puck est touché par Mazanec mais termine sa course au fond. Liberec l'emporte et grimpe à la sixième place.

La Kometa signe une deuxième victoire consécutive mais elle a peiné sur la glace de Plzeň. En effet les Indiens menaient 2-1 après le premier tiers. Vincour puis Flek marquent dans la période médiane pour complètement renverser le match en faveur des visiteurs. Avant la deuxième sirène, Hrabík propulse au fond un rebond pour égaliser. La partie en reste là jusqu'à la fin du temps réglementaire. En prolongation, Koblížek s'échappe seul en break et vient donner la victoire et la septième place à Brno.

Karlovy Vary s'offre une victoire de prestige dans la capitale face au Sparta. Menés après un tiers, les visiteurs inversent la tendance avec deux buts coup sur coup mais les Praguois égalisent. Par deux fois l'Energie reprend les devants au dernier tiers, mais se fait rejoindre par deux fois, Němeček compte deux buts. Krejčík arrache l'égalisation à 32 secondes de la sirène finale. En prolongation, Koblasa donne la victoire à KV qui se relance.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Andrej Kudrna (Verva Litvínov)

** : Lukáš Radil (Dynamo Pardubice)

*** : Andrej Kudrna (Verva Litvínov)

** : Lukáš Radil (Dynamo Pardubice)

* : Dominik Lakatoš (Vítkovice Ridera)











