Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Renversement Le Sparta l'emporte en renversant son adversaire au dernier tiers. Třinec remporte le derby sur le fil Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 31/01/2023 à 21:14 Tweeter

Oceláři Třinec : 1-2

Sparta Praha - Energie Karlovy Vary : 6-3



hokejkv.cz L'Energie s'effondre au dernier tiers à Praha

Le Sparta s'impose logiquement à domicile contre Karlovy Vary mais il n'a pas eu les choses si aisées que ça. Kohout ouvrait les compteurs visiteurs dès la 2ème minute de jeu, mais le capitaine pragois Řepík égalisait en powerplay. Au tiers médiant, l'Energie prenait le large avec deux buts dont un nouveau pour Kohout. En toute fin de tiers, les spartiates rapprochent le score. Le Sparta met les bouchées doubles au dernier tiers et Buchtele égalise rapidement. La pression est intense sur la cage visiteuse et après plusieurs tentatives Řepík trouve la faille pour permettre aux siens de passer devant. En powerplay Karlovy Vary coule et Řepík complète le tour du chapeau. L'Energie bénéficie d'un powerplay en fin de partie, elle sort son gardien mais Němeček en profite pour faire trembler la cage vide.

Les Oceláři rebondissent enfin après cinq défaites consécutives en remportant le derby à Vítkovice. Malmenés au début du match, les dragons parviennent à tenir bon et prennent même les devants grâce à un but de Nestrašil en powerplay. Le match est houleux comme un derby sait l'être et les fautes pleuvent de part et d'autres. Vítkovice domine toujours le jeu mais sans parvenir à revenir au score, pire encore Růžička double la mise sur un service impeccable de Vítkovice Ridera -: 1-2- Energie Karlovy Vary : 6-3Les'impose logiquement à domicile contremais il n'a pas eu les choses si aisées que ça.ouvrait les compteurs visiteurs dès la 2ème minute de jeu, mais le capitaine pragoiségalisait en powerplay. Au tiers médiant, l'Energie prenait le large avec deux buts dont un nouveau pour. En toute fin de tiers, les spartiates rapprochent le score. Le Sparta met les bouchées doubles au dernier tiers etégalise rapidement. La pression est intense sur la cage visiteuse et après plusieurs tentativestrouve la faille pour permettre aux siens de passer devant. En powerplay Karlovy Vary coule etcomplète le tour du chapeau. L'Energie bénéficie d'un powerplay en fin de partie, elle sort son gardien maisen profite pour faire trembler la cage vide.Lesrebondissent enfin après cinq défaites consécutives en remportant le derby à. Malmenés au début du match, les dragons parviennent à tenir bon et prennent même les devants grâce à un but deen powerplay. Le match est houleux comme un derby sait l'être et les fautes pleuvent de part et d'autres. Vítkovice domine toujours le jeu mais sans parvenir à revenir au score, pire encoredouble la mise sur un service impeccable de Nestrašil. Les efforts locaux finissent par payer et Raskob débloque le compteur des mineurs. Les locaux bombardent tout le dernier tiers dans une partie à sens unique mais ils ne pourront pas déjouer Mazanec et s'inclinent.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Michal Řepík (Sparta Praha)

** : Andrej Nestrašil (Oceláři Třinec)

* : Martin Kohout (Energie Karlovy Vary) © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo