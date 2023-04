Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Retour à égalité Le Dynamo Pardubice remporte le match 4 à Třinec et égalise dans la série Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 07/04/2023 à 20:22 Tweeter

Dynamo Pardubice : 0-2 (2-2)



Photographe : LukᚠFilipec pour hcocelari.cz Will et le Dynamo glacent Třinec au match 4 et égalisent

Les Oceláři restent sur deux victoires de suite dans la série et mènent la danse, s'ils l'emportent aujourd'hui devant leurs partisans ils seront presque en finale. Pardubice commence à se retrouver dans une situation complexe et doit retrouver son punch offensif pour revenir dans la demi-finale.

Le Dynamo réalise une première période à l'image des deux derniers matchs, il surdomine et mitraille le but local mais Kacetl ne cède pas. La stérilité offensive se poursuit donc pour le leader qui inquiète de plus en plus. Cependant il n'encaisse pas et c'est sur un score vierge que s'achève le premier tiers.

La deuxième période est équilibrée et très agréable, elle se dispute sur un excellent rythme et le portier s'illustrent de part et d'autres. En powerplay les locaux ne peuvent déjouer Will et laissent passer leur chance. En fin de tiers, la pression change de camp. Kacetl s'offre une glissade impressionnante et arrête miraculeusement la tentative de Cienciala au deuxième poteau. Personne ne parvient à prendre les devants et c'est encore sur un 0-0 que les deux formations se quittent après quarante minutes de jeu.

Les chevaux démarrent le dernier tiers au galop et enfin ils font sauter le verrou. Cienciala récupère la rondelle derrière la cage locale, il remet sur Hyka dans le slot qui lance, Sedlák intercepte le palet devant le portier et se décale, chargé dans le dos il tombe mais parvient à propulser au fond (0-1).

Le Dynamo continue de se porter à l'offensive mais une faute vient lui scier sa charge. Třinec part à l'offensive mais en vain. Les locaux haussent le ton, mais se heurtent à l'intraitable Will. Les Oceláři goûtent à la médecine qu'ils prescrivent habituellement et se heurtent à une muraille défensive infranchissable. En fin de partie, le triple champion sort son gardien, mais Cienciala contre et sert Hyka qui fait trembler la cage vide (0-2).

Will blanchit avec 30 arrêts. Le Dynamo remporte une victoire vitale qui lui permet de briser la spirale négative et d'égaliser dans la série. Il récupère également l'avantage de la glace dans cette demi-finale hyper défensive.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Roman Will

** : Tomáš Hyka

* : David Cienciala Oceláři Třinec -: 0-2 (2-2)Les Oceláři restent sur deux victoires de suite dans la série et mènent la danse, s'ils l'emportent aujourd'hui devant leurs partisans ils seront presque en finale. Pardubice commence à se retrouver dans une situation complexe et doit retrouver son punch offensif pour revenir dans la demi-finale.Le Dynamo réalise une première période à l'image des deux derniers matchs, il surdomine et mitraille le but local maisne cède pas. La stérilité offensive se poursuit donc pour le leader qui inquiète de plus en plus. Cependant il n'encaisse pas et c'est sur un score vierge que s'achève le premier tiers.La deuxième période est équilibrée et très agréable, elle se dispute sur un excellent rythme et le portier s'illustrent de part et d'autres. En powerplay les locaux ne peuvent déjoueret laissent passer leur chance. En fin de tiers, la pression change de camp.s'offre une glissade impressionnante et arrête miraculeusement la tentative deau deuxième poteau. Personne ne parvient à prendre les devants et c'est encore sur un 0-0 que les deux formations se quittent après quarante minutes de jeu.Les chevaux démarrent le dernier tiers au galop et enfin ils font sauter le verrou.récupère la rondelle derrière la cage locale, il remet surdans le slot qui lance,intercepte le palet devant le portier et se décale, chargé dans le dos il tombe mais parvient à propulser au fondLe Dynamo continue de se porter à l'offensive mais une faute vient lui scier sa charge. Třinec part à l'offensive mais en vain. Les locaux haussent le ton, mais se heurtent à l'intraitable. Les Oceláři goûtent à la médecine qu'ils prescrivent habituellement et se heurtent à une muraille défensive infranchissable. En fin de partie, le triple champion sort son gardien, maiscontre et sertqui fait trembler la cage videblanchit avec 30 arrêts. Le Dynamo remporte une victoire vitale qui lui permet de briser la spirale négative et d'égaliser dans la série. Il récupère également l'avantage de la glace dans cette demi-finale hyper défensive.*** : Roman Will** : Tomáš Hyka* : David Cienciala © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo