TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Sans briller Mountfield s'impose de justesse sans briller ni convaincre à České Budějovice Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 02/02/2023 à 20:44

Mountfield HK : 2-3 (0-1, 1-1, 1-1)



hcmotor.cz Mountfield l'emporte sans briller à České Budějovice

Le Motor ouvre le bal de la quarante quatrième journée qui se déroulera en totalité vendredi, il continue son yoyo depuis plusieurs matchs et espère repartir vers le haut après une défaite aux tirs au but dimanche. Mountfield bien campé au milieu de tableau a rattrapé à une longueur derrière ses trois prédecesseurs grâce à trois victoires de rang, il peut les dépasser provisoirement en cas de succès en Bohême du Sud.

České Budějovice reste dominateur mais ne parvient pas à revenir à hauteur avant la première sirène. Le Motor continue son effort et au début du deuxième profitant d'un powerplay, Vráblík canonne de la bleue et fait trembler les filets pour l'égalisation (1-1).

La partie se joue sur un bon rythme mais ce sont bien les locaux qui sont aux commandes, ils ne peuvent pourtant pas passer devant tant Kiviaho s'emploie devant la cage visiteuse. Mountfield leur donne une leçon de réalisme en fin de tiers médiant lorsque Chalupa récupère dans l'angle repiqueà la cage et parvient à glisser dans un trou de souris (1-2).

En toute fin de période, les lions sont pénalisés, le powerplay local fait le job dès la reprise du dernier vingt. Gulaš s'échappe au milieu du carré adverse et d'un lancer parfait nettoie la lucarne pour égaliser (2-2).

Les visiteurs repartent mollement dans l'autre sens mais bénéficient d'un coup du hasard. Štohanzl bataille dans l'angle pour récupérer le palet, il remet au centre mais Hrachovina se fait complètement piéger par un faux rebond dans l'angle et le palet glisse au fond (2-3).

Le Motor repart au combat mais malgré ses efforts, son temps mort ou la sortie de son gardien rien n'y fait. Hradec Králové l'emporte pour la quatrième fois de suite mais sans briller et avec pas mal de réussite, ce succès lui permet de s'emparer provisoirement du cinquième fauteuil. Ses trois adversaires directs jouent demain, la victoire d'un seul d'entre eux l'éjecterait de sa nouvelle place.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Henri Kiviaho

** : Milan Gulaš

* : Graeme McCormack

