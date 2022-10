Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Sept sur sept La Kometa Brno signe une septième victoire de suite Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 30/10/2022 à 20:28 Tweeter

Oceláři Třinec : 2-6

Rytíři Kladno - Kometa Brno : 3-5

Bílí Tygři Liberec - Verva Litvínov : 2-3 ap

Sparta Praha - HC Olomouc : 2-5

Vítkovice Ridera - Mountfield HK : 5-2

Motor České Budějovice - BK Mladá Boleslav : 3-0

Dynamo Pardubice - Škoda Plzeň : 7-2



Photographe : Roman Mareš pour rytirikladno.cz Brno bloque Kladno pour une 7ème victoire consécutive

Brno reste sur six victoires consécutives c'est donc confiant que le troisième se déplace chez les Rytíři tout en bas du classement mais qui Energie Karlovy Vary -: 2-6Rytíři Kladno -: 3-5Bílí Tygři Liberec -: 2-3 apSparta Praha -: 2-5- Mountfield HK : 5-2- BK Mladá Boleslav : 3-0- Škoda Plzeň : 7-2reste sur six victoires consécutives c'est donc confiant que le troisième se déplace chez lestout en bas du classement mais qui l'ont emporté Dotchin lance à la cage mais Furch repousse, le Canadien récupère la rondelle et la glisse au deuxième poteau pour Indrák qui n'a plus qu'à pousser au fond. La Kometa inverse la tendance et presse sur la cage locale, sans succès dans un premier temps. Finalement c'est sur un powerplay en fin de premier tiers que Holík égalise dans le haut du cercle droit. Le deuxième tiers est disputé, mais Dufek file en break et remet les visiteurs devant. Kladno s'accroche et profite de l'indisicipline de la comète pour égaliser sur un excellent one-timer de Procházka, son sixième de la saison. Joie de courte durée pour les locaux, Flek envoie un tir qui prend un effet curieux et qui termine au fond moins d'une minute plus tard. Au début du dernier tiers, Koblížek lance et parvient à déjouer Bow entre les pads, qui se troue sur cette action. Les Rytíři n'ont pas encore désarmé et Dotchin mis sur orbite dans le cercle droit, réduit la marque pour son troisième point de la soirée. Kladno espère encore et presse mais sans succès, Holland marque en cage vide et assure la septième victoire consécutive de Brno.

Le Dynamo reste l'intraitable leader, en écrasant Plzeň il signe sa cinquième victoire de suite. Radil marque trois points dans ce match, Poulíček marque un doublé, deux points également pour Bučko, Čerešňák et Paulovič. Les Indiens ont pu s'appuyer sur leurs stars qui ont également marqués deux points : Kodýtek, Rekonen et Hrabík mais cela n'a largement pas suffit.

Vítkovice reste deuxième en renouant avec le succès après deux défaites en prolongation, cette fois les mineurs ont surclassé Mountfield qui subit un deuxième revers de rang et reste dans le ventre mou de l'extraliga. Les locaux ont fait la course en tête tout le match grâce notamment à deux points de Bukarts et Krieger. Les lions n'ont pas désarmés et on su rester au contact sans jamais égaliser. Deux buts en cage vide ont assuré la victoire des Moraves-Silésiens.

Photographe : Petr Tibitanzl pour hcmotor.cz Olomouc surclasse le Sparta et reste quatrième

Olomouc continue sa bonne forme et remporte un deuxième match consécutive en s'imposant nettement dans la capitale face à un Sparta bien décevant. Pourtant les Pragois menaient 2-0 à la mi-match grâce à Simon et Řepík. Le HCO égalise en marquant deux fois en à peine soixante secondes. Au dernier tiers, les coqs achèvent leur victoire, Nahodil donne l'avantage avant un doublé de Káňa dont un en cage vide. Olomouc reste quatrième tandis que Praha

Les Oceláři s'imposent en fanfare à Karlovy Vary et remontent sixièmes en lieu et place de leur adversaire du jour. La partie commence fort pour les dragons qui mènent rapidement 2-0 grâce à Buček et Hudáček. Mais les locaux débloquent leur compteur juste avant le premier coup de sirène. Au tiers médiant, Balហégalise. Třinec lâche les chevaux au dernier tiers, Hudáček inscrit son deuxième but en suppériorité pour remettre les visiteurs devant. Puis les Métallurgistes marquent encore trois fois, dont une en cage vide. Hrehorčák et Nestrašil terminent également la partie avec deux points.

Troisième victoire en quatre matchs pour le Motor qui reste douzième mais recolle avec tous ses prédecesseurs. Mladá Boleslav subit une quatrième défaite consécutive et continue de faire du surplace, son avance a cette fois intégralement fondue. Strmeň a été le héros local en blanchissant avec 34 arrêts. Štencel compte deux points.

Litvínov semble être relancé et signe une deuxième victoire de suite cette fois à Liberec qui s'incline pour la sixième fois consécutive. Melancon et Dlouhý ont permis aux tigres blancs de mener par deux fois au premier vingt mais Zygmunt et Sukeľ ont égalisé à chaque fois. Malgré une nette domination des pétrochimistes le score en reste là après 60 minutes. En prolongation, Stránský lancé vient loger le palet dans la cage locale pour donner la victoire au Verva qui reste dernier mais n'a plus que deux points de retard.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Jan Strmeň (Motor České Budějovice)

** : Lukáš Radil (Dynamo Pardubice)

