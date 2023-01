Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Septičme ciel Septičme victoire d'affilée pour le Sparta Praha plus que jamais troisičme Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 26/01/2023 ŕ 06:42 Tweeter

Sparta Praha - Verva Litvínov : 3-2 (1-0, 2-1, 0-1)



Photographe : Jan Jindra pour hcltv.cz Le Sparta remporte une victoire serrée contre Litvínov

Le Sparta en pleine forme avec 6 victoires d'affilée reçoit Litvínov qui souffle le chaud et le froid en bas de tableau. Dans un premier tiers nettement dominé, les locaux ouvrent logiquement le score en suppériroité numérique par Tomášek (1-0).

Au début du deuxième tiers les visiteurs reprennent quelques couleurs et Hlava envoie un coup de canon, Kovář le touche de l'épaule, mais le palet, continue sa course et retombe mollement derrière la ligne (1-1).

Le Sparta repart à l'offensive bien aidé par l'indiscipline des visiteurs. Il fait d'ailleurs bien tourner ses unité spéciales, puisque c'est de nouveau en powerplay qu'il repasse devant, cette fois c'est son capitaine Řepík qui se charge de porter l'estocade (2-1).

Litvínov et tente de placer au second poteau mais sa passe se transforme en lancer et termine au fond de la cage adverse (3-1).

Le Verva semble un peu mieux au début du dernier tiers. Šalda parti en contre dans le dos de la défense locale voit son lancer détourné par Kovář mais le puck repart au second poteau où Demel qui a bien suivi l'expédie au fond (3-2).

Le Sparta reprend le contrôle de la rencontre mais ne parvient plus à faire évoluer le score avant la sirène finale. Une huitième victoire d'affilée pour Praha qui renforce son contrôle sur la troisième place du classement.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Michal Řepík

** : Nicolas Hlava

* : David Tomášek



Résumé vidéo (en tchèque) de la rencontre :



