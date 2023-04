Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Survie arrachée Vítkovice arrache une deuxième balle de match en remportant le match 5 en prolongation après 98 minutes de jeu ! Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 11/04/2023 à 22:14 Tweeter

Vítkovice Ridera - Mountfield HK : 3-2 ap (2-3)



hc-vitkovice.cz Koch donne la victoire à Vítkovice après 2 prolongations !

Vítkovice s'est sauvé en l'emportant difficilement au match 4, il revient à Ostrava pour espérer remporter enfin une victoire à domicile et continuer à survivre dans cette demi-finale. Mountfield a perdu une balle de match à domicile, les lions espèrent réussir à se qualifier à l'extérieur où ils n'ont encore jamais perdu des playoffs.

Mountfield démarre fort le premier tiers avec un jeu rapide et une nette domination de la rencontre. Okuliar laisse en retrait pour Klíma qui surprend le gardien local d'un bon lancer balayé (0-1).

Les locaux se relancent un peu sans réellement briller mais se portent plus vers l'avant. Cependant l'initiative reste plutôt côté visiteur et c'est bien Hradec Králové qui double la marque. Perret d'un lourd lancer de la bleue profite de l'écran devant la cage pour marquer le deuxième but des lions (0-2).

Vítkovice peine à se relancer avant la première sirène. Par contre les mineurs surdominent le début du tiers médiant avec un contrôle sans partage de la rondelle et de nombreuses tentatives. Sous pression les visiteurs concèdent de nombreuses fautes et hachent le jeu. Maladroits devant le but bien défendu par Kiviaho les locaux ne parviennent pas à débloquer leur compteur. Finalement sur leur troisième powerplay en fin de tiers, les mineurs frappent. Gewiese temporise et décale sur la bleue à Stehlík qui sert devant la cage pour Kotala qui d'un bon mouvement efface le portier et colle au fond (1-2).

Vítkovice continue son pressing au début de la dernière période. Mountfield plie et ne sait plus que faire, il est contraint à la faute. Mueller empêche la sortie de zone, Krieger repique dans l'axe mais sert Lakatoš de l'autre côté, son one-timer fait exploser le but adverse dans une immense clameur (2-2).

La partie s'équilibre et les deux équipes ne se découvrent plus vraiment laissant l'autre venir. Les locaux ayant une obligation de succès commencent à accélérer et reprennent leur pressing. Cependant le score en reste là après 60 minutes. Il faut de nouveau disputer une prolongation comme tous les matchs à Ostrava dans cette série. Les deux autres fois c'est Hradec Králové qui en avait profité. Le jeu est équilibré et de très bonne facture mais aucune des deux équipes ne peut marquer le but salvateur pendant vingt minutes supplémentaires. Il faut donc disputer une deuxième prolongation. Comme la première, le jeu se dispute sur un bon rythme avec une légère domination des locaux. Le temps file, et alors qu'il ne reste qu'une minute dans la deuxième prolongation, Koch remonte la glace, transperce la défense et sur le coin de la cage envoie un lancer parfait qui nettoie la lucarne opposée donnant la victoire à Vítkovice après 98 minutes 59 secondes de jeu (3-2).

Vítkovice arrache la victoire dans ce match 5 dans une partie globalement maîtrisée sauf un premier tiers difficile. Les mineurs sauvent une deuxième balle de match et ramènent la victoire à Hradec Králové pour un match 6 qui se déroulera jeudi. Mountfield commence à s'inquiéter et devra à tout prix mettre fin à cette série à domicile sous peine de se retrouver obligé de disputer un dernier match décisif à Ostrava, samedi.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Aleš Stezka

** : Dominik Lakatoš

*** : Aleš Stezka
** : Dominik Lakatoš
* : Kevin Klíma











