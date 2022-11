Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Třinec enfonce le Sparta Les Oceláři de Třinec s'imposent à domicile et enfoncent encore un peu plus le Sparta Praha Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 16/11/2022 à 20:24 Tweeter

Oceláři Třinec - Sparta Praha : (2-0, 0-0, 0-1)



Photographe : LukᚠFilipec pour hcocelari.cz Třinec domine Praha qui s'incline pour la 6ème fois de suite

En match avancé de la 37ème journée (qui se jouera pour les autres clubs le 13 janvier), les Oceláři qui sont en bonne forme et cinquièmes reçoivent Praha pour un remake de la finale 2022. Le club de la capitale est en chute libre. Il reste sur cinq défaites de rang et occupe une bien triste treizième place au général. Son coach Patera a été limogé avant la trêve et remplacé par Miroslav Horava qui avait dirigé le Sparta pendant trois anant avant d'avoir été limogé à l'automne dernier. Une revanche donc pour le coach qui tentera de remonter le club.

La partie démarre mal pour les Praguois directement sanctionnés d'un 2+2. Les dragons pressent mais ne parviennent pas à déjouer Kovář. Revenus à cinq les visiteurs font jeu égal avec leur vis à vis mais le score ne bouge pas même en suppériorité spartiate. Un engagement gagné en zone offensive par Dravecký qui sert Buček à la limite du cercle droit, son lancer sur réception ouvre un premier trou dans la coque juste avant le premier quart d'heure de jeu (1-0).

Le Sparta est pénalisé peu après et subit la pression des Oceláři qui doublent la mise. Daňo au premier poteau dévie parfaitement de l'autre côté pour Růžička qui pousse dans l'angle ouvert (2-0).

Třinec hausse le ton au début du deuxième vingt mais ne peut pas encore corser l'addition. Petit à petit le club de la capitale inverse la tendance et hausse le ton. Il pousse pour revenir au score mais sans succès, Mazanec tient bon jusqu'à la deuxième sirène.

Le Sparta met les bouchées doubles au dernier tiers mais toujours sans succès alors que les minutes défilent. Finalement une bonne contre offensive débloque enfin le compteur pragois. Jandus entre en zone, laisse en retrait pour Forman qui envoie un missile faire exploser la lucarne de Třinec (2-1).

Le Sparta relancé accélère encore pour revenir au score mais les locaux tiennent bon et jouent le temps. La dernière minute est haletante, Praha a sorti son gardien et donne tout mais rien n'y fait. Les Métallurgistes remportent leur deuxième succès de suite devant leurs partisans et confortent leur cinquième place en lorgnant sur la quatrième. Nouveau court revers pour les Spartiates mais une défaite quand même, il s'agit de la sixième de suite. Tous les voyants sont au rouge écarlate.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Martin Růžička

** : Marek Mazanec

