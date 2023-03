Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Tigres blancs et coqs complčtent Les Bílí Tygři l'emportent au match 5 en prolongation et se qualifient pour les quarts, tout comme les coqs d'Olomouc en blanchissant au match 4 Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 14/03/2023 ŕ 23:00 Tweeter

HC Olomouc - Energie Karlovy Vary : 3-0 (3-1)

Bílí Tygři Liberec - Škoda Plzeň : 4-3 ap (3-2)



Photographe : Jiří Princ pour hcbilitygri.cz Les Bílí Tygři arrachent la qualification contre Plzeň

Liberec revient à domicile pour un cinquième match décisif dans la série qui l'oppose à Plzeň. La rencontre démarre fort côté visiteurs. Un slap de Houdek rebondit curieusement sur la cage le palet revient dans le slot où Mertl le propulse au fond pour ouvrir la marque après 3 minutes de jeu. Un contre très rapide de Suchý permet aux Indiens de doubler la mise deux minutes plus tard. Plzeň accélère, le slap de Zámorský est mal dévié par la défense, Rekonen tente de reprendre mais se fait contrer, Bitten lui y arrive et porte le score à 3-0 après 8 minutes de jeu. Le public est horrifié. Alors qu'on croit avoir assisté à l'extinction des tigres blancs, ceux-ci sortent de leur hibernation. Un doublé de Dlouhý en deux minutes remet les locaux sur les rails. Le premier est un gros effort de récupération dans le slot pour pousser au fond, et le second est un bijou au deuxième poteau sur un rebond du portier. Les locaux ont donc réduit leur retard à une longueur après vingt minutes. Dès la reprise les efforts des tigres blancs payent. Ivan dévie parfaitement au second poteau où le one-timer de Rychlovský permet l'égalisation. Le gouffre est comblé. Liberec domine outrageusement mais Pavlát tient bon. Liberec continue de cogner au dernier vingt mais le score ne bouge pas jusqu'au bout. Il faut se rendre en prolongation pour la deuxième fois de suite. Contrairement au match précédent, elle ne dure guère. Rychlovský lance loin dans l'angle opposé, Flynn remet parfaitement dans l'axe pour Najman qui part à toute allure et gagne son duel face à un Pavlát encore seul mais qui ne peut rien et qui reste au sol effondré tandis que les locaux et l'arena chavirent. Liberec a eu chaud mais rejoint les quarts de finale pour y affronter Mountfield. Pas de surprise donc pour Plzeň qui quitte la compétition la tête très haute.

Photographe : Daniel Klement pour hc-olomouc.cz Olomouc élimine l'Energie en quatre matchs

Olomouc mène la série grâce à son succès au match 3 et peut conclure devant ses partisans en cas de succès contre l'Energie qui dos au ravin devra l'emporter coûte que coûte. Le début de match est assez tendu avec de nombreuses fautes de part et d'autres. Cependant aucune des deux équipes ne peut en profiter. A la mi-tiers sur un engagement gagné en zone offensive, Orsava y va de son one-timer en haut de l'oreille droite pour ouvrir la marque. La partie est engagée et équilibrée, les deux équipes se rendent coup pour coup mais la chance sourit aux coqs. Sur un bon lancer de Musil, le puck roule derrière Habal, il se retourne en réflexe mais se couche à côté, Orsava ferraille avec le défenseur et parvient à glisser au fond pour son deuxième but du jour. Karlovy Vary qui ne parvient pas à débloquer son score perd son sang froid et une bagarre éclate sur la sirène. Quatre joueurs, deux de chaque côté sont expulsés pour le match. Le dernier tiers voit le HCO bénéficier d'une suppériorité de 5 minutes ce qui lui permet de bombarder et même d'accroître son avance grâce à Knotek. Les locaux verrouillent le match et l'emportent, Konrád blanchit avec 25 arrêts. Olomouc rejoint les quarts de finale où elle affrontera Pardubice. Pour Karlovy Vary c'est la fin de saison.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Jakub Rychlovský (Bílí Tygři Liberec)

** : Jakub Orsava (HC Olomouc)

