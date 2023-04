Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Toujours vivant Vítkovice remporte le match 4 et survit en demi-finale des playoffs Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 09/04/2023 à 20:44 Tweeter

Vítkovice Ridera : 1-2 (3-1)



Photographe : Stanislav Souček pour mountfieldhk.cz Klimeš et Vítkovice bloquent Mountfield au match 4

Mountfield peut essayer de rejoindre la finale dès ce match 4 devant ses partisans. Vítkovice n'a pas le choix il faut enfin l'emporter et à n'importe quel prix.

Le premier tiers est plutôt de bonne facture, les locaux sont plus entreprenants mais ne parviennent pas à déjouer Klimeš qui brille. A l'inverse les visiteurs vont profiter de leurs temps forts pour ouvrir la marque. Lakatoš derrière la cage remet dans le slot pour Dej qui débloque le compteur après un quart d'heure de jeu (0-1).

Les mineurs continuent à se montrer dangereux tandis que c'est au tour de Mountfield d'être stérile à l'offensive. Le deuxième tiers démarre bien pour les joueurs d'Ostrava qui font le jeu, sous pression les locaux sont pénalisés. Le powerplay de Vítkovice régale, Bukarts dans le cercle droit sert Dej dans le slot qui double la marque d'un one-timer impeccable (0-2).

Mountfield profite d'un powerplay pour montrer ses muscles mais sans succès. Le jeu est bien dans les crosses locales mais une faute vient tout remettre en question. Les lions tuent la faute et repartent à l'offensive, à force de tentatives ils y arrivent enfin. McCormack dans le coin remet au premier poteau pour Eberle qui débloque le compteur de Hradec Králové (1-2).

Les locaux monopolisent le puck au dernier tiers et font le siège du but des mineurs. Klimeš les écoeurent en repoussant toutes les tentatives et en maintenant l'avantage jusqu'au bout.

Premier succès pour Vítkovice dos au mur qui sauve sa tête et ramène la série à Ostrava où il espère bien s'imposer enfin. Mountfield gâche une balle de match à domicile et devra essayer de l'emporter en Moravie-Silésie pour s'éviter un retour à la maison.



Etoiles Hockey Hebdo :



** : Rastislav Dej

© 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.











