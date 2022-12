Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Tout prčs du but Vítkovice est presque revenu au sommet aprčs sa nette victoire. Mountfield et Karlovy Vary repartent tandis que Liberec continue de gagner. En bas de tableau, le Motor et les Rytíři de Jágr enchaînent une 2e victoire Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 28/12/2022 ŕ 23:17 Tweeter

Energie Karlovy Vary - Verva Litvínov : 3-0

Motor České Budějovice - HC Olomouc : 4-2

Vítkovice Ridera - BK Mladá Boleslav : 5-2

Rytíři Kladno - Oceláři Třinec : 4-3

Kometa Brno - Mountfield HK : 2-3 ap

Bílí Tygři Liberec - Škoda Plzeň : 2-1 ap



hc-vitkovice.cz Lakatoš et Vítkovice dominent Mladá Boleslav

Vítkovice retrouve la victoire à domicile et recolle à la première place mais avec un match en plus, Troisième revers de suite pour Mladá Boleslav. Pourtant le BK démarre bien et domine le premier tiers, Stransky dévie au fond pour ouvrir la marque. Dès la reprise, les efforts locaux payent et Krieger égalise. Bukarts dans un angle complètement fermé donne l'avantage à Ostrava qui hurle de bonheur. Deux minutes plus tard profitant de l'écran devant la cage, Krieger double la mise et son compteur personnel. MB parvient à revenir à une unité par Lántoši. Les unités spéciales font la différence et Mueller redonne le large aux mineurs qui conclueront en cage vide.

Photographe : Ivo Dostál pour hc-kometa.cz Mountfield arrache la victoire en prolongation ŕ Brno

Mountfield retrouve la victoire grâce à Cingel qui marque son deuxième but du match en prolongation à Brno. Deux points également pour Lalancette et Lev, Perret s'offre une assistance, son deuxième point de la saison. Le point pris par la Kometa lui permet de passer 9ème à un point derrière son adversaire du jour.

Le Motor s'offre une deuxième victoire de suite et rejoint la onzième place à égalité, les automobilistes ont roulé sur Olomouc qui perd l'occasion de remonter sur le podium. Par deux fois les coqs ont mené au score au deuxième tiers. Mais les locaux parviennent à égaliser deux fois. Au dernier tiers le Motor accélère, Pech donne l'avantage en powerplay avant un ultime but en cage vide.

L'Energie remporte nettement le match de la peur en bas de tableau en surclassant Litvínov après quatre défaites de suite. Un but part tiers, deux points de Koblasa et un blanchissage de Habal avec 29 arrêts donnent la victoire à Karlovy Vary. Pourtant la cité thermale ne peut prendre d'avance sur la relégation puisque les chevaliers ont aussi gagné.

En effet, Kladno signe une deuxième succès d'affilée en s'imposant à la surprise générale contre le triple champion en titre, Třinec qui restait sur quatre victoires de suite. Jágr l'inoxydable signe encore deux assistances ce soir, la légende continue sa marche. Le Canadien Dotchin marque le but de la victoire et son deuxième point de la partie en dernière période.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Oscar Flynn (Bílí Tygři Liberec)

** : Lukáš Cingel (Mountfield HK)

*** : Oscar Flynn (Bílí Tygři Liberec)

** : Lukáš Cingel (Mountfield HK)

* : Jake Dotchin (Rytíři Kladno)











