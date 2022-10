Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Un air de déjà vu Třinec s'impose face au Sparta sur le même score que la finale de la saison passée. Vítkovice repasse en tête suivit du Dynamo. Mountfield, l'Energie et Plzeň remontent Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 16/10/2022 à 21:03 Tweeter

Mountfield HK : 0-2

Škoda Plzeň - Verva Litvínov : 4-3

HC Olomouc - Kometa Brno : 2-3

Dynamo Pardubice - Bílí Tygři Liberec : 1-0 ap

Oceláři Třinec - Sparta Prague : 4-2

Energie Karlovy Vary - Motor České Budějovice : 4-3

Vítkovice Ridera - Rytíři Kladno : 2-0



Photographe : LukᚠFilipec pour hcocelari.cz Třinec domine le Sparta dans un remake de la finale 2022

Remake de la dernière finale sur la glace de Třinec où le triple champion en titre reçoit Prague. Le premier tiers ne voit pas de but marqué. Thorell lancé dans la défense locale prend tout le monde à défaut, il force Mazanec a se coucher et pousse au fond. Alors que le Sparta est en suppériorité il se fait suppériorité, Hrehorčák contre entre les défenseurs et égalise en logeant la rondelle juste sous la barre. Profitant d'un powerplay, les Spartiates repassent devant. Tomášek sert Horák dans le slot qui vient fusiller le portier. En fin de tiers, Hudáček vient égaliser sur un temps fort des métallos. Le dragon crache le feu en début de dernière période, Marcinko dos à la cage parvient à marquer un but de toute beauté pour donner l'avantage aux Silésiens pour la première fois. Les Praguois plient et finissent par rompre, en powerplay c'est Růžička dans le cercle gauche qui achève la quatrième victoire des BK Mladá Boleslav -: 0-2- Verva Litvínov : 4-3HC Olomouc -: 2-3- Bílí Tygři Liberec : 1-0 ap- Sparta Prague : 4-2- Motor České Budějovice : 4-3- Rytíři Kladno : 2-0Remake de la dernière finale sur la glace deoù le triple champion en titre reçoit. Le premier tiers ne voit pas de but marqué.lancé dans la défense locale prend tout le monde à défaut, il forcea se coucher et pousse au fond. Alors que le Sparta est en suppériorité il se fait suppériorité,contre entre les défenseurs et égalise en logeant la rondelle juste sous la barre. Profitant d'un powerplay, les Spartiates repassent devant.sertdans le slot qui vient fusiller le portier. En fin de tiers,vient égaliser sur un temps fort des métallos. Le dragon crache le feu en début de dernière période,dos à la cage parvient à marquer un but de toute beauté pour donner l'avantage aux Silésiens pour la première fois. Les Praguois plient et finissent par rompre, en powerplay c'estdans le cercle gauche qui achève la quatrième victoire des Oceláři en cinq matchs. Ils sont désormais huitièmes a égalité de points avec leur adversaire du jour.

Vítkovice retrouve le trône tchèque grâce à un succès logique devant ses partisans face à Kladno qui subit son sixième revers de suite. Après quarantes minutes sans but, le Slovaque Koch inscrit un doublé en une minute ! Stezka blanchit avec 38 arrêts.

Le Dynamo remporte sur le fil une victoire importante contre Liberec. Malgré une nette domination dans toute la partie, les chevaux ne peuvent vaincre les tigres blancs tant Kváča s'illustre devant les filets visiteurs. En prolongation, Radil contrôle le palet en zone offensive avant de déjouer enfin le portier local et donner la victoire et la deuxième place à Pardubice. Frodl blanchit avec 28 arrêts. Dixième match avec au moins un point pour les Bílí Tygři, un record !

hcplzen.cz Plzeň remporte le match de la peur contre Litvínov

Plzeň remporte le match de la peur en bas de tableau contre Litvínov qui subit sa quatrième défaite de rang et reste bon dernier. Demel ouvre la marque pour les pétrochimistes, mais les locaux renversent la tendance grâce à des buts de Schleiss et Malát en cinq matchs. Ils sont désormais huitièmes a égalité de points avec leur adversaire du jour.retrouve le trône tchèque grâce à un succès logique devant ses partisans face àqui subit son sixième revers de suite. Après quarantes minutes sans but, le Slovaqueinscrit un doublé en une minute !blanchit avec 38 arrêts.Leremporte sur le fil une victoire importante contre. Malgré une nette domination dans toute la partie, les chevaux ne peuvent vaincre les tigres blancs tants'illustre devant les filets visiteurs. En prolongation,contrôle le palet en zone offensive avant de déjouer enfin le portier local et donner la victoire et la deuxième place à Pardubice.blanchit avec 28 arrêts. Dixième match avec au moins un point pour les Bílí Tygři, un record !remporte le match de la peur en bas de tableau contrequi subit sa quatrième défaite de rang et reste bon dernier.ouvre la marque pour les pétrochimistes, mais les locaux renversent la tendance grâce à des buts deet avant la première sirène. Les Indiens vont ensuite faire la course en tête, suivi à la trace par le Verva. Finalement le club de Škoda parvient à s'imposer sur le fil et remonte à la onzième place.

La Kometa remporte un derby important sur la glace du leader Olomouc grâce notamment à deux points de Strömberg. Brno remonte à la sixième place du classement grâce à une cinquième victoire en six matchs tandis que les coqs glissent à la troisième place.

Mountfield rebondit à Mladá Boleslav en s'imposant avec brio. Un unique but de Pajer a suffit aux visiteurs puisque Kiviaho blanchit avec 25 arrêts. Lev assure la victoire de Hradec Králové en marquant en cage vide.

L'Energie revient en forme à domicile en infligeant à České Budějovice une huitième défaite consécutive. Rien ne va plus au Motor qui glisse à la douzième place du classement. Les deux équipes se neutralisent durant quarante minutes avec deux buts chacune. Hladonik et Jiskra marquent au début du dernier vingt pour donner le large aux locaux, Hanzl réduit bien la marque à 1'11 du terme mais il est trop tard. Karlov Vary revient au dixième rang.





Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Patrick Koch (Vítkovice Ridera)

** : Martin Růžička (Oceláři Třinec)

*** : Patrick Koch (Vítkovice Ridera)

** : Martin Růžička (Oceláři Třinec)

* : Dominik Frodl (Dynamo Pardubice)











