TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Un nouveau premier Vítkovice s'impose de justesse à Plzeň mais repasse en tête profitant de la déroute de Pardubice contre le Sparta. Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 10/01/2023 à 21:00

Dynamo Pardubice - Sparta Praha : 0-3

Vítkovice Ridera : 2-3

Mountfield HK - Bílí Tygři Liberec : 5-4 ap



Photographe : Roman Turovský pour hc-vitkovice.cz Vítkovice s'impose difficilement à Plzeň mais repasse 1er

En match avancé de la 41ème journée, Plzeň en difficultés après deux lourds revers de suite reçoit le deuxième du classement la solide équipe de Vítkovice qui a gagné quatre de ses cinq dernières rencontres. Logiquement les visiteurs démarrent fort mais ils ne peuvent ouvrir la marque. Le deuxième tiers s'équilibre mais paradoxalement c'est à ce moment que les mineurs ouvrent les vannes. Raskob slape de la bleue, Pavlát repousse mais Lakatoš reprend le rebond et le pousse au fond à bout portant. Les Indiens accélèrent pour revenir, sans succès avant la deuxième sirène. Ils poussent de plus en plus fort et surdominent le dernier tiers. En double suppériorité enfin, Klimeš cède. Il fait le premier arrêt sur le lancer de Rekonen, mais Holešinský propulse le rebond au fond. Alors que Vítkovice est sous l'eau, sur sa seule tentative du tiers, Mueller parvient à partir en break et à glisser entre les pads du portier pour remettre les visiteurs devant. Plzeň repart au charbon en vain, sur un dégagement parfait de Krenželok, Kotola parvient à partir seul en contre et il marque encore pour éloigner encore un peu Ostrava. Les Indiens ne désarment pas et continuent de pousser, sortent leur gardien et Schleiss finit par rapprocher le score. Le pressing est infernal mais les locaux ne parviendront pas à égaliser. Vítkovice s'en sort par la toute petite porte tant elle aura été malmenée tout le match mais ce succès capital lui permet de repasser en tête, toujours avec un match d'avance cependant.

Photographe : Ladislav Adámek pour hcdynamo.cz Le Sparta Praha l'emporte nettement à Pardubice

En match en retard de la 32ème journée, le leader Pardubice qui reste sur quatre victoires consécutives reçoit le Sparta en forme. Un sacré duel en perspective à l'Enteria Arena. Praha remporte une victoire nette et sans bavure dans un match dominé d'un bout à l'autre face à une équipe locale complètement à côté de ses patins. Sobotka s'offre deux points dans cette victoire et l'impénétrable Kovář blanchit pour la sixième fois de la saison avec 18 arrêts seulement à faire. Les spartiates remontent à la quatrième place, le Dynamo perd la première place dans la course impitoyable qu'il mène avec Ostrava.

Pour un match en retard comptant pour la 27ème journée les Bílí Tygři se déplacent à Hradec Králové qui reste sur cinq matchs d'affilée avec des points. Dans un premier tiers équilibré, Lalancette permet aux locaux de mener. Les visiteurs égalisent en deuxième période mais profitant des fautes adverses les locaux marquent deux fois en fin de tiers pour prendre le large au tableau d'affichage. Liberec surdomine et parvient à revenir et même à égaliser. Sur un powerplay, Mountfield repasse encore devant. Les BTL poussent de toutes leurs forces et Frolík égalise à 30 secondes du terme. En prolongation, Liberec fait le jeu mais se fait avoir sur une grossière erreur de son portier. Sur le lancer de MacCormack, Neužil bloque mal et Pilař pousse au fond le palet qui traîne devant la cage pour donner une nouvelle victoire pas vraiment méritée à HK.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Vladimír Sobotka (Sparta Praha)

