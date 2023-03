Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Un qualifié et deux prolongations Brno se qualifie pour le deuxième tour en 4 matchs tandis que Plzeň égalise la série. Olomouc mène désormais 2-1 Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 12/03/2023 à 20:53 Tweeter

- HC Olomouc : 2-3 ap (1-2)

Škoda Plzeň - Bílí Tygři Liberec : 2-1 ap (2-2)

BK Mladá Boleslav - Kometa Brno : 1-5 (1-3)



bkboleslav.cz Furch et Brno surclassent Mladá Boleslav et vont en 1/4

Mladá Boleslav qui a sauvé sa peau au match précédent doit de nouveau battre Brno à domicile pour éviter d'être éliminé dès ce soir. La partie démarre mal côté local avec une faute dès la première minute, Strömberg dans le slot, parvient à faire franchir la ligne au palet repoussé depuis l'angle par le portier des lion. Le BK renverse la tendance, sans succès. La Kometa donne une leçon de réalisme, sur un contre, Horký sert en retrait Holík qui reprend victorieusement en one-timer depuis le cercle gauche. Les locaux se reprennent mais sans parvenir à débloquer leur compteur durant les 20 premières minutes. Le deuxième tiers voit Brno hausser le ton et marquer encore par deux fois. Flek d'abord qui convertit un énorme rebond lâché par le portier slovène. Puis Ondráček pour son premier but sous ses nouvelles couleurs dans la dernière minute du tiers médiant. Au dernier tiers, le BK domine du casque et des épaules et mitraille mais sans succès. Pire encore, Ďaloga part en contre, fait mine de contourner la cage et glisse dans l'angle pour porter le score à 5-0. Mladá Boleslav continue courageusement de lutter et finalement, Lintuniemi débloque le compteur local en powerplay. Les locaux continuent de pousser mais Furch verrouille jusqu'au bout. Brno s'impose en fanfare et se qualifie pour les quarts où la Kometa affrontera Vítkovice. Comme on l'avait annoncé, Mladá Boleslav a manqué de solution et de réalisme devant le meilleur gardien de la ligue.

Liberec qui a repris les devants dans la série peut se qualifier dès ce soir si elle l'emporte à Plzeň face à des locaux qui doivent vaincre ou mourir. Les Indiens dominent le premier tiers mais sans pour autant parvenir à débloquer le compteur et c'est sur un score vierge que se séparent les deux équipes. Au début du deuxième tiers, Zámorský y va d'un lourd lancer qui fait trembler les filets et gronder la foule. Profitant d'un powerplay, Flynn s'offre un contre solitaire, il prend le meilleur sur deux défenseurs locaux et égalise d'un bon coup de poignet. Le rythme baisse au dernier tiers et la domination visiteuse ne débouche sur rien il faut se rendre en prolongation. Liberec est pénalisé deux fois dans ladite prolongation et sur le deuxième powerplay, Plzeň fait sauter la banque grâce à Pour. Les Indiens égalisent et disputeront un match décisif mardi à Liberec.

Photographe : Jakub Knap pour hokejkv.cz Olomouc s'impose en prolongation à KV et passe devant

Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Jakub Orsava (HC Olomouc)

** : Dominik Pavlát (Škoda Plzeň)

Etoiles Hockey Hebdo de la journée :

*** : Jakub Orsava (HC Olomouc)

** : Dominik Pavlát (Škoda Plzeň)

* : Petr Holík (Kometa Brno)











