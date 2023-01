Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Une faim de lion Les lions de Hradec Králové l'emportent nettmenent à Plzeň avec le premier but de Jordan Perret cette saison Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 05/01/2023 à 20:30 Tweeter

Mountfield HK : 0-4 (0-1, 0-2, 0-1)



hcplzen.cz Les lions de Hradec Králové dévorent Plzeň

Match en avance de la 35ème journée, dont le gros se jouera demain. Plzeň en forme après deux victoires de suite vient d'intégrer le top 4, elle va tenter de confirmer à domicile face à Mountfield vaincu au dernier match mais qui a pris des points sur les trois derniers.

Les deux équipes se sondent en début de partie et aucune ne semble vraiment prendre l'ascendant sur son vis à vis. Les locaux sont pénalisés à la mi-tiers et doivent faire le dos rond. Le powerplay des lions tournent et ouvre une première brêche. MacCormack de la bleue sert Jergl dans le cercle gauche qui ouvre la marque d'un one-timer tout ovechkinien (0-1).

Les Indiens poussent pour revenir sans succès avant la première sirène. Hradec Králové domine très nettement la seconde période face à des locaux perdus sur la glace et qui sont complètement à côté de leurs patins. Jergl empêche une sortie de zone à la bleue, il remet devant le but local où Jordann Perret le prolonge entre les pads de Svoboda pour doubler la mise et marquer son premier but de la saison (0-2).

Dans la minute qui suit, Cingel lance Eberle il feinte un mouvement vers le centre devant le gardien mais vient glisser au premier poteau pour son premier but dans son premier match avec HK lui qui arrive de Mladá Boleslav (0-3).

Les Indiens sortent les armes au dernier vingt et repartent à l'offensive mais sans parvenir à déjouer Růžička qui blanchit avec 18 arrêts. Mountfield repart et fait parler son attaque pour alourdir encore la marque. Cingel lance de la bleue, Eberle dans le trafic dévie au fond pour son deuxième but de la rencontre (0-4).

La messe est dite pour Plzeň qui s'incline lourdement et voit sa quatrième place grandement menacée par le Sparta et Olomouc à un point derrière et qui jouent demain. Hradec Králové conforte sa huitième place et ne pourra pas être rattrapé demain par Brno même en cas de victoire de la Kometa.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Lukáš Cingel

** : Jan Eberle

* : Aleš Jergl



