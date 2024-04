Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Une première leçon Třinec malmené a réussi à tenir et marquer aux bons moments pour remporter le premier match de la finale à Pardubice Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 16/04/2024 à 20:49 Tweeter

Oceláři Třinec : 1-2 (0-1)



Photographe : Michal Dědič pour hcdynamo.cz Třinec utilise sa stratégie habituelle pour gagner le match 1

Ca y'est la grande finale d'extraliga démarre à Pardubice entre le vainqueur de la saison régulière et les Oceláři, quadruple champions en titre. Une opposition de style dont vous pouvez retrouver la présentation sur notre

Les chevaux démarrent au galop, Hyka dans l'angle ou Pánik dans le slot font les premières alertes. Les locaux vont vite vers l'avant, la défense silésienne parvient à les ternir et à se dégager. Sur une remontée de palet le Dynamo est pénalisé. Sans trop de peine, les locaux tuent la faute. Třinec reste à l'offensive et profite de relances catastrophiques pour apporter du danger, mais la défense locale se jette bien et bloque les tirs les plus dangereux. Mais à force de provoquer le dragon on se brûle. Trois relances de suite derrière le but sont cafouillées par la défense locale. Hrehorčák récupère dans l'axe et lance entre les pads de Will pour marquer le premier but de la finale après neuf minutes de jeu (0-1).

Le Dynamo repart de l'avant, Sedlák de loin lance en plein dans le ventre de Kacetl qui bloque sans retour aisément. Kaut et Adam Musil contrent à deux mais ne peuvent proposer un bon tir. Pardubice accélère et maintient la pression dans la zone offensive, les lancers s'enchaînent mais le portier silésien tient. Třinec est pénalisé en fin de première période. Le powerplay local s'installe, le slap de Kaut est dévié par la défense. Zohorna dans le slot bute sur le portier. Le poteau tinte sur un bon tir depuis le coin droit. Le powerplay et la période s'achèvent en même temps. Les Oceláři sont largement dominés, mais ce sont eux qui mènent au score, la stratégie est déjà en place.

Pánik fonce en break dès la reprise, il prend de vitesse tout le monde, arme son tir mais brise sa crosse et le palet s'enfuit. Le Dynamo reste en contrôle et maintient la pression, mais sur ses rares contres, Třinec est extrêmement dangereux et les locaux ne s'en sortent que de justesse d'encaisser un deuxième. Le jeu est exclusivement dans la zone des visiteurs mais ceux-ci tiennent bon et leur efficace jeu défensif permet de neutraliser les tirs les plus dangereux. Pardubice se contente de stérile coup de canon de la bleue, les rebonds ne sont pas exploités tant les défenseurs sont proches de leur cage.

Sur un contre dont ils ont le secret, les dragons qui sont sous l'eau depuis presque dix minutes, doublent leur avance. Vrána slape de la bleue, Will repousse, Kurovský reprend, le portier local repousse une fois encore, la défense reste attentise et Kurovský peut retenter une seconde fois et il fait trembler les filets (0-2).

Quelle leçon de réalisme du champion en titre, qui marque deux fois sur ses seules occasions de la partie, tandis que le Dynamo est stérile malgré sa domination et ses tirs et montre sa candeur et son incroyable fragilité défensive, à ce rythme la rencontre et même la série peut être rapidement pliée. Pardubice repart et continue ses tirs de loin à ras glace ou sur le portier, qui ne servent qu'à gonfler les stats d'un Kacetl toujours vigilant. Sur une de ses inombrables offensives locales, les visiteurs sont pénalisés. Le powerplay des chevaux s'installe. Kaut envoie une mine, le portier repousse, Sedlák au rebond bute sur le gardien qui tombe et lui avec, Sedlák assis au sol parvient à précipiter le palet au fond et fait hurler la foule (1-2). hcdynamo.cz Malgré une intense domination, le Dynamo n'a marqué qu'un but

Pardubice repart immédiatement de l'avant, Adam Musil slape, Kaut est au rebond et manque de faire la même quelques secondes plus tard, mais le gardien parvient à bloquer cette fois. Le petit jeu de la domination et du contre se poursuit jusqu'à la deuxième sirène.

Les locaux attaquent pied au plancher, toujours maladroits sur le rebond et en repli défensif ils se font contrer, Will repousse et une faute tombe sur Třinec. Hyka au premier poteau glisse au second pour Radil qui lance à ras glace dans l'angle grand ouvert, Kacetl plonge et repousse. Le powerplay passe.

Třinec se reprend et installe son jeu pour la première fois de la partie, il y a du danger sur le but local tant personne n'est serein derrière. Le Dynamo s'en sort bien et contre vite, mais les tirs continuent de passer à côté.

Une crosse haute donne une deuxième faute pour les locaux. Après vérification vidéo, les arbitres donnent un très sévère 2+2, le match bascule. Le powerplay des Oceláři est extrêmement dangereux et les tirs s'enchaînent mais Will tient bon et le dernier carré se montre solidiare pour tuer la première faute. Les visiteurs sont pénalisés à leur tour et on joue à quatre contre quatre. Pardubice est à l'offensive mais ne trouve pas de solution. Voženílek qui sort de prison part en contre et provoque une nouvelle faute locale alors qu'il reste à peine trois minutes à jouer, la messe semble dite. La faute est quasiment tuée mais il ne reste que quelques secondes de jeu dans le match et pour couronner le tout, le Dynamo commet une nouvelle faute complètement stupide, cette fois s'en est bien fini. Les locaux sortent quand même son gardien alors qu'ils n'ont même pas le palet, mais les métallurgistes maladroits manquent la cage vide, il faut un temps infini pour sortir de la zone et relancer vers l'avant. La sirène retentit donnant la première victoire de la finale aux Oceláři et une première défaite à domicile des playoffs à Pardubice.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Ondřej Kacetl

** : Lukáš Sedlák

Comme on s'y attendait puisque c'est la stratégie de Třinec depuis des années, ils ont été dominés mais ont su tenir avec un solide gardien et une défense solidaire qui a bloqué de nombreux shoots. Sur leurs rares opportunités, les dragons ont marqué et cela leur a suffit, encore une fois. Ils ont d'ores et déjà une victoire dans cette finale et ont récupéré l'avantage de la glace, ils vont essayer de refaire la même chose demain puisque depuis des années personne n'arrive à les mettre en échec sur leur jeu défensif. Pour le Dynamo rien n'a fonctionné, rapidement mené au score à cause d'incroyables lacunes défensives, ils ont dominé très nettement mais se sont contentés de tirs lointains, ras glace et peu dangereux, ou encore des lancers non cadrés ou bloqués encore plus nombreux. Stériles et prévisibles devant, extrêmement fébriles derrière et cette cascade de faute inutiles qui leur a oté tout espoir de retour en fin de match. On est bien loin de ce qu'on peut attendre d'un finaliste, Pardubice devra intégralement revoir sa copie pour le match 2 demain.











