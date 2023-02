Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Victoires vitales Litvínov et Kladno remportent des victoires vitales en vue du maintien en élite. Vítkovice gagne le duel au sommet, le Sparta peine mais reste troisième, Mountfield assure sa quatrième place, Liberec revient tandis que Karlovy Vary conforte sa place en vue des séries Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 17/02/2023 à 20:55 Tweeter

Mountfield HK : 1-2

Motor České Budějovice - Sparta Praha : 3-4 ap

Verva Litvínov - Kometa Brno : 3-2 TAB

BK Mladá Boleslav - Energie Karlovy Vary : 0-2

Škoda Plzeň - Rytíři Kladno : 0-3

HC Olomouc - Bílí Tygři Liberec : 2-3

Dynamo Pardubice - Vítkovice Ridera : 1-4



Photographe : Edvard Beneš pour hc-kometa.cz Litvínov domine Brno pour rester 10ème

Litvínov remporte aux tirs au but un match capitale contre la Kometa. En effet les pétrochimistes se maintiennent à la dernière place qualificative pour les séries, mais à seulement 1 point devant Kladno et deux devant le Motor relégable pour l'instant. La fin de saison s'annonce haletante pour le bas de tableau. Les deux équipes ne peuvent se départager après 60 minutes de lutte malgré une écrasante domination locale. Furch, le portier de Brno, a encore été éblouissant avec 45 arrêts pour maintenir son équipe dans le sens du courrant. Il s'incline deux fois aux tirs au but tandis que Tomek l'ancien gardien de la Kometa repousse tous ses ex coéquipiers.

Deuxième victoire de la semaine pour Mountfield contre Třinec mais cette fois le lion l'a emporté en Silésie. Les dragons ont nettement dominé et menait encore après 40 minutes mais deux buts au dernier vingt permet aux visiteurs de se sauver avec la victoire. Hradec Králové conforte sa quatrième place tandis que les Oceláři continuent de dévisser.

Quatrième victoire consécutive pour Liberec qui rejoint à égalité la cinquième place et prend le large sur son premier poursuivant, son adversaire du jour, Olomouc. Les deux équipes sortent à égalité du premier tiers avec un but chacune. Vlach et Flynn marquent au tiers médiant pour donner le large aux Bílí Tygři. Les coqs reviennent à une longueur mais malgré leurs efforts ne peuvent revenir.

hcdynamo.cz Vítkovice remporte le match au sommet à Pardubice

Vítkovice remporte le duel du sommet de la ligue en remportant un net succès à Pardubice, un succès qui permet lui permet de s'assurer une place en séries. C'est la première fois de la saison que les mineurs dominent les chevaux. Ils sortent déjà devant après un tiers grâce à l'inévitable Mueller. Le deuxième tiers voit le Dynamo surdominer mais ne marquer qu'une fois comme son adversaire. Ostrava déroule au dernier tiers avec deux buts coup sur coup qui plient le match. Lakatoš termine avec deux points.

Cinquième défaite de suite pour Mladá Boleslav qui s'incline à domicile sans marquer de but contre l'Energie qui conforte sa place au chaud. Lukeš blanchit avec 34 arrêts.

Deuxième victoire de suite pour Kladno qui quitte enfin la dernière place à cinq matchs de la fin de saison. Les chevaliers glacent Plzeň qui se casse les dents sur Brízgala qui blanchit (18 arrêts) et subit un troisème revers d'affilée. Cibuļskis termine la soirée à deux points.

České Budějovice se retrouve en effet dernier malgré un bon point pris face au Sparta. Rapidement menés au score, les locaux renversent le match avec un doublé de Gulaš. Le capitaine pragois permet aux siens d'égaliser avant la première sirène. Au tiers médiant, Tomášek donne l'avantage aux visiteurs. Une suppériorité dans les cinq dernières minutes est bien exploitée par le Motor qui égalise grâce à Čachotský. En prolongation, Řepík marque son deuxième but et son troisième point pour donner la victoire aux spartiates.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Michal Řepík (Sparta Praha)

** : Štěpán Lukeš (Energie Karlovy Vary)

*** : Michal Řepík (Sparta Praha)

** : Štěpán Lukeš (Energie Karlovy Vary)

* : Oskars Cibuļskis (Rytíři Kladno)











