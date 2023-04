Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Vu et revu mais ça marche Les Oceláři gagnent le match 3 en ayant été surclassé toute la rencontre Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 06/04/2023 à 20:25 Tweeter

Oceláři Třinec - Dynamo Pardubice : 2-1 (2-1)



Photographe : LukᚠFilipec pour hcocelari.cz Kacetl vole une nouvelle victoire pour Třinec

Après deux matchs à Pardubice la série arrive sur une égalité à Třinec. Les locaux doivent en profiter pour prendre les devants dans la demi-finale. Le premier tiers est plutôt terne mais les visiteurs sont bien plus à l'aise que leur adversaire complètement assoupi. Pourtant le triple champion en titre va faire preuve de son incroyable réalisme. Il ouvre le score en toute fin de tiers sur seulement son troisième tir de la période ! Hudáček s'offre un tour de la zone défensive puis il s'infiltre dans un boulevard brusquement laissé par la défense des chevaux, son tir ajusté fait trembler les filets (1-0).

Le Dynamo démarre le deuxième tiers à fond de train et surclasse son adversaire dans tous les compartiments du jeu. Logiquement les chevaux égalisent, le slap de Dvořák est mal capté par le portier local, il relâche la rondelle devant le but, Vondráček la récupère et la lance au fond (1-1).

Après cette explosion de joie des rouges plus rien de concret. Pardubice continue de dominer du casque et des épaules mais la porte est maintenue fermée par Kacetl. Encore une fois, Třinec utilise son insupportable stratégie défensive mais ça marche. Le Dynamo ne parvient pas à passer devant malgré de nombreuses tentatives et un contrôle sans faille du palet. Les Oceláři tiennent et attendent l'erreur adverse. Elle se produit au début du dernier tiers, Chmielewski récupère une mauvaise passe et contre, il entre en zone et sert en retrait Doudera qui canonne, Will masqué repousse dans l'axe, Hrňa propulse le rebond au fond (2-1).

A partir de là, on va retrouver le même type de match que Třinec livre depuis le début des playoffs. Surdominés, bloqués en défense les dragons accordent des pluies de lancers, mais Kacetl qui tient seul face au déluge. Une fois encore cette stratégie éculée fonctionne et les métallurgistes l'emportent pour prendre les commandes dans la série avant un deuxième match à domicile demain. Le Dynamo est en train de faire comme le Sparta au tour d'avant et Litvínov à celui d'avant. Il faut passer le mur défensif. Mais marquer un seul but en 35 lancers avec l'armada offensive qu'il a c'est une faute professionnelle, et encaisser deux buts en 13 tirs accordés aussi. Pardubice va vite devoir trouver la clé du système fortifié sous peine de se retrouver sorti à toute vitesse de ces séries. Třinec peut elle faire le coup une troisième fois ?



*** : Ondřej Kacetl

