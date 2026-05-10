Hockey sur glace - : France (FRA) vs Canada (CAN)
1-6
(1-1 0-4 0-1)
Le 10/05/2026
Paris Accor Arena
France (FRA) ] Canada (CAN) ]
Le Canada s'impose Ã  BERCY ! (RÃ©sumÃ© et RÃ©actions)
 
Pour clÃ´turer sa saison 2025-2026 l'Ã©quipe de France recevait l'Ã©quipe du Canada Ã  l'Accor Arena pour un match de Gala.
 
Paris Accor Arena , Hockey Hebdo MSL - VidÃ©o La Chaine L'Equipe le 11/05/2026 à 17:30
FICHE TECHNIQUE

139877 spectateurs
Arbitres : Pierre Mercier-Landry et Achille Lefevre assistÃ©s de Cyril Debuche et Rayan Bernoussi
Pénalités
4 minutes contre France
0 minute contre Canada

FRANCE
10:37 - Guillaume Leclerc (1-1)
CANADA
05:16 - Parker Wotherspoon assistances Thomas Robert et Sam Dickinson (0-1)
24:24 - Dylan Holloway assistances Dylan Demelo et Mathew Barzal (1-2) 
27:55 - Mark Scheifele assistances Gabriel Vilardi et Macklin Celibrini (1-3)
31:59 - Gabriel Vilardi assistances John Tavares et Macklin Celibrini (1-4)
35:05 - Macklin Celibrini assistances Gabrie Vilardi et Mark Scheifele (1-5)
55:42 - John Tavares assistances Macklin Celibrini et Mark Scheifele (1-6)
 

