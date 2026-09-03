: Rouen vs Cergy-Pontoise ← Retour 3 - 0 (1-0 0-0 2-0) Le 01/09/2026 Rouen - L'Île Lacroix [ Rouen ] [ Cergy-Pontoise ] : Rouen vs Cergy-Pontoise Rouen s'impose mais peut mieux faire. Trois jours après avoir été défait chez les jokers (3-2), les dragons auront l’occasion de remettre les pendules à l’heure en recevant les jokers. C’est dans une enceinte copieusement garnie que les équipes vont en découdre. Si les jokers déplorent les absences de Gibert et Mallet, les dragons seront privés de Lafrance (en reprise) de Holway (en reprise) de Mugnier et de Chakiachvili. Fiche technique Buts :

Rouen : 07.43 Tomas Simonsen (ass Tommy Cormier et Nicolas Ritz) ; 44.31 Connor McClennon (ass Anthony Rech et Ryan Lasch) ; 48.42 Ryan Lasch (ass Nicholas Baptiste)

Cergy-Pontoise : Rouen prend l’avantage.



Si les dragons prennent les premiers le palet, ce sont les visiteurs qui décochent le premier tir par Somoza que Carruth détourne (00.33). Rouen réagit et Ritz dans le slot sur service de McClennon oblige le gardien Eliasson à s’employer (01.04).

Photographe : Marine Romain Rouen domine légèrement et est souvent en possession du palet. Tour à tour les gardiens se mettent en évidence.

Les dragons vont concrétiser sur un beau mouvement collectif.

Ritz s’arrache dans le coin droit, trouve derrière lui Cormier qui feinte le tir et donne à Simonsen bien seul au poteau gauche qui marque dans une cage grande ouverte (07.43 / 1-0 / Simonsen ass. Cormier et Ritz).

A mi- tiers les normands auront l’occasion de tester leur jeu de puissance mais Eliasson ne se laisse pas tromper. Rouen est régulièrement dans la zone offensive mais n’arrive pas à parvenir à concrétiser cette domination.

Dans les dernières minutes Petit (18.41) et Simonsen (19.34) pourtant en bonne position ne pourront faire bouger le tableau d’affichage.



Rouen dans se tiers aura eu une grande maitrise de la rondelle mais le dernier geste ou le dernier tir ne sera pas encore au rendez-vous.



Dos à Dos



Rouen poursuit sa monopolisation de rondelle et se montre pressant devant Eliasson. Goncalves (21.55) puis Simonsen sur un beau mouvement collectif (25.41) ne mettront pas palet derrière la ligne.

Photographe : Marine Romain Une action rapide initiée par Perret sur la gauche avec un relais de Quemion qui envoie Nesa dans l’axe en break, son tir est dévié par Eliasson (26.45).

Lamperier ne sera plus en réussite sur la droite dans un angle fermé (26.58). Comme depuis le début le palet tourne fort bien dans les crosses rouennaises mais ils ont du mal à se créer de belles occasions de marquer. Sur une légère baisse de régime normand, Cergy en profite pour sortir de sa zone et s’offrir des occasions. C’est d’abord Lindstrom dans l’axe (32.31) puis Suire dans le slot (33.33) qui oblige Carruth à rester sur ses gardes.

Cergy poursuit et cette fois ci c’est Macklin (34.39) et Salve (36.04) là encore Carruth s’impose avec autorité. Sur contre Rouen se présente à trois attaquants contre un seul défenseur, les attaquant tergiversent et c’est le défenseur Orgel qui gagne ce duel pourtant bien déséquilibré (38.08).



Une première moitié de tiers normande et une seconde pour les jokers mais une évolution de score intacte. Chaque formation aura eu des possibilités mais les gardiens sont restés les maitres.





Rouen concrétise

Photographe : Marine Romain Le début du dernier tiers se joue à 4/4 et c’est Cergy qui frappe à la porte le premier par Pardo obligeant Carruth a dévié le tir de la plaque (41.42). Rouen va bénéficier d’un jeu de puissance et va donc pouvoir se montrer actif sur la cage des jokers.

Perret sur la droite pour Ritz dans le slot Eliasson bloque sans rebond (43.48), Lasch sur la gauche pour Baptiste toujours Eliasson (44.20) avant la délivrance.

Sur un face-off gagné, Lasch se saisit du palet sert sur la droite Rech qui allume Eliasson qui repousse sur McClennon qui conclut (44.31 / 2-0 / McClennon ass. Rech et Lasch).

Cergy à son tour est en supériorité mais ni Gegeris (45.10) puis Macklin (46.02) ne tromperont la vigilance de Carruth

Sur la fin de pénalité Lindstrom va envoyer un puissant lancer depuis la bleue que Carruth va sortir de la plaque (47.25). Cergy n’a pu en profiter. Rouen va trouver une nouvelle fois la faille par Lasch.

Photographe : Marine Romain Sur une belle entrée de zone par Baptiste dans l’axe, il donne à Lasch sur sa droite qui fixe Eliasson et décroche la lucarne opposée (48.42 / 3-0 / Lasch ass. Baptiste).

Cergy va réagir par Coffy qui déborde sur la droite pour Macklin dans le slot qui tire légèrement au-dessus (50.28). Les deux formations auront des jeux de puissances mais rien de notable n’est à signaler.

La dernière action de la rencontre est pour Orgel qui ne trouve que la crosse de Carruth (57.13).



Rouen remporte cette rencontre non sans mal. Certes le score est là net et sans bavure mais il reste encore pas mal de travail au staff pour que les dragons donnent la pleine mesure que leur offensive. Cergy aura été un bien bel adversaire qui risque d’en faire souffrir plus d’un avec le jeu vif et rapide. Rouen aura montré qu’ils ont une grande maitrise dans la conservation du palet reste à concrétiser cette monopolisation. Samedi c’est Düsseldorf qui se présente sur le glaçon normand.

Si les dragons prennent les premiers le palet, ce sont les visiteurs qui décochent le premier tir par Somoza que Carruth détourne (00.33). Rouen réagit et Ritz dans le slot sur service de McClennon oblige le gardien Eliasson à s’employer (01.04).Rouen domine légèrement et est souvent en possession du palet. Tour à tour les gardiens se mettent en évidence.Les dragons vont concrétiser sur un beau mouvement collectif.A mi- tiers les normands auront l’occasion de tester leur jeu de puissance mais Eliasson ne se laisse pas tromper. Rouen est régulièrement dans la zone offensive mais n’arrive pas à parvenir à concrétiser cette domination.Dans les dernières minutes Petit (18.41) et Simonsen (19.34) pourtant en bonne position ne pourront faire bouger le tableau d’affichage.Rouen dans se tiers aura eu une grande maitrise de la rondelle mais le dernier geste ou le dernier tir ne sera pas encore au rendez-vous.Rouen poursuit sa monopolisation de rondelle et se montre pressant devant Eliasson. Goncalves (21.55) puis Simonsen sur un beau mouvement collectif (25.41) ne mettront pas palet derrière la ligne.Une action rapide initiée par Perret sur la gauche avec un relais de Quemion qui envoie Nesa dans l’axe en break, son tir est dévié par Eliasson (26.45).Lamperier ne sera plus en réussite sur la droite dans un angle fermé (26.58). Comme depuis le début le palet tourne fort bien dans les crosses rouennaises mais ils ont du mal à se créer de belles occasions de marquer. Sur une légère baisse de régime normand, Cergy en profite pour sortir de sa zone et s’offrir des occasions. C’est d’abord Lindstrom dans l’axe (32.31) puis Suire dans le slot (33.33) qui oblige Carruth à rester sur ses gardes.Cergy poursuit et cette fois ci c’est Macklin (34.39) et Salve (36.04) là encore Carruth s’impose avec autorité. Sur contre Rouen se présente à trois attaquants contre un seul défenseur, les attaquant tergiversent et c’est le défenseur Orgel qui gagne ce duel pourtant bien déséquilibré (38.08).Une première moitié de tiers normande et une seconde pour les jokers mais une évolution de score intacte. Chaque formation aura eu des possibilités mais les gardiens sont restés les maitres.Rouen concrétiseLe début du dernier tiers se joue à 4/4 et c’est Cergy qui frappe à la porte le premier par Pardo obligeant Carruth a dévié le tir de la plaque (41.42). Rouen va bénéficier d’un jeu de puissance et va donc pouvoir se montrer actif sur la cage des jokers.Perret sur la droite pour Ritz dans le slot Eliasson bloque sans rebond (43.48), Lasch sur la gauche pour Baptiste toujours Eliasson (44.20) avant la délivrance.Cergy à son tour est en supériorité mais ni Gegeris (45.10) puis Macklin (46.02) ne tromperont la vigilance de CarruthSur la fin de pénalité Lindstrom va envoyer un puissant lancer depuis la bleue que Carruth va sortir de la plaque (47.25). Cergy n’a pu en profiter. Rouen va trouver une nouvelle fois la faille par Lasch.Cergy va réagir par Coffy qui déborde sur la droite pour Macklin dans le slot qui tire légèrement au-dessus (50.28). Les deux formations auront des jeux de puissances mais rien de notable n’est à signaler.La dernière action de la rencontre est pour Orgel qui ne trouve que la crosse de Carruth (57.13).Rouen remporte cette rencontre non sans mal. Certes le score est là net et sans bavure mais il reste encore pas mal de travail au staff pour que les dragons donnent la pleine mesure que leur offensive. Cergy aura été un bien bel adversaire qui risque d’en faire souffrir plus d’un avec le jeu vif et rapide. Rouen aura montré qu’ils ont une grande maitrise dans la conservation du palet reste à concrétiser cette monopolisation. Samedi c’est Düsseldorf qui se présente sur le glaçon normand. © 2026 Hockeyhebdo.com — Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. ← Article précédent Tournoi ROYAL d'Angers - Le DEBRIEF ! 04/07/2026 à 07:15

Se connecter Créer un compte Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.