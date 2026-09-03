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Hockey en France : Rouen (Les Dragons)
Réactions d'Eric Landry coach des Dragons
📅 03/09/2026 à 11:11 ✍️ La redaction 📍 Rouen - L'Île Lacroix
📷 Galerie photos 📰 Rouen s'impose mais peut mieux faire.
 

 
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