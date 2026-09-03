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Hockey sur glace — Hockey en France : Rouen (Les Dragons)
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Hockey en France : Rouen (Les Dragons)
Réactions d'Eric Landry coach des Dragons
📅 03/09/2026 à 11:11
✍️ La redaction
📍 Rouen - L'Île Lacroix
📷 Galerie photos
📰 Rouen s'impose mais peut mieux faire.
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ITW d'Eric Landry coach de Rouen
17/08/2026 à 16:59
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